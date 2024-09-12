Капелло о «Золотом мяче»: «Я бы наградил Родри за то, чего он добился в АПЛ, в ЛЧ и на Евро. Он был сильнейшим в этом сезоне»
Фабио Капелло рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч» в этом году.
– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?
– Я бы наградил Родри за то, чего он добился в чемпионате, в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы. В этом сезоне он был сильнейшим из всех, – сказал бывший главный тренер сборных Англии и России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere della Sera
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости