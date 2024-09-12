Капелло о «Золотом мяче»: «Я бы наградил Родри за то, чего он добился в АПЛ, в ЛЧ и на Евро. Он был сильнейшим в этом сезоне»

Фабио Капелло рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч» в этом году.

– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?

– Я бы наградил Родри за то, чего он добился в чемпионате, в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы. В этом сезоне он был сильнейшим из всех, – сказал бывший главный тренер сборных Англии и России.