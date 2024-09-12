Царукян из «Пари НН» каждый день играет на фортепиано: «Для души. У меня нет одного пальца, но это не мешает. В идеале хотел бы играть для любимой, пока ее нет, чаще исполняю для себя»

Валерий Царукян рассказал о любви к игре на фортепиано.

Полузащитник «Пари НН» играет на инструменте каждый день.

«Я знаю восемь-девять композиций. Четыре-пять – прямо хорошо, остальные – кусочками. Бывает так: учишь-учишь, а потом слышишь другую мелодию и переключаешься. Это проблема.

Ноты я не знаю, учу мелодии по видео на ютубе: на экране рядом с нужными клавишами появляются синие и красные полоски. Запоминаю, ставлю на паузу, играю кусочек – развиваю и мышечную, и зрительную память. На ютубе такого очень много: вводишь любое название – и играешь.

У меня нет одного пальца – сломал в детстве по глупости, и его ампутировали. Но не могу сказать, что это мешает играть. Теперь хочу позаниматься с преподавателем. Выучить что-то джазовое. Это сложно – нужна импровизация. Для нее, думаю, мне и понадобится преподаватель. Хочу знать, как построить музыку, как придумывать свое.

Нужно просто начать. Мне часто говорят: «Ну и что, что ты играешь? Какое тут удовольствие?» А это нужно самому прочувствовать. Когда играю, ощущаю все по-другому. Бывает, говорят: «Это не круто, не молодежно». Есть такие люди, представляете? Глупости какие-то.

Я играю для души. Если немного грустно и одиноко, сажусь за фортепиано. Когда мне хорошо и не одиноко, все равно играю. Музыка приятна в любую погоду – и в хорошую, и в плохую. Всегда поднимает настроение. Играю наизусть: у меня хорошая память.

В идеале я бы хотел играть для любимой. Пока ее нет, чаще исполняю для себя. Но и для аудитории – тоже круто. Даже немножко волнительно. Выходить на стадион перед тысячами зрителями не боюсь, а фортепиано – не основное мое занятие, поэтому чуть-чуть переживаю. Но с каждым разом это дается мне все легче.

Прямо классику-классику – например, Баха или Моцарта – не играю, но иногда могу послушать. Современная классическая музыка импонирует больше: очень нравятся Людовико Эйнауди и Ян Тирсен. Начинал учить тему из «Пиратов Карибского моря», но это очень сложно – условно, одиннадцатый класс. Бывает, просто нравится мелодия, и я ее учу. Обожаю слушать музыку и смотреть клипы на ютубе. Что-то понравилось – делаю скриншот.

Очень хочу на концерт в филармонию. Вроде даже и время на это есть, но с тренировок прихожу уставший – сложно собраться. Но обязательно это сделаю», – сказал полузащитник «Пари НН» в интервью Любови Курчавовой на Спортс’‘ .

«Хочу играть для любимой». Царукян из «Пари НН» каждый день за фортепиано – что ему дает музыка?