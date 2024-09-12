Экс-вратарь Аргентины Устари о Месси: «Он добился всего возможного упорным трудом и никогда не забывал свои корни. Рад, что он не изменился»

Оскар Устари высказался о Лионеле Месси.

38-летний голкипер присоединился к нападающему в «Интер Майами ». Последний раз они играли вместе в сборной Аргентины 16 лет назад. В составе национальной команды оба завоевали олимпийское золото в 2008 году.

«Больше всего я ценю то, как он всегда ведет себя достойно, он никогда не забывал свои корни. Со мной он всегда был таким же, поэтому я очень рад, что он не изменился и со временем у него не развилась строптивость.

Он добился всего, чего можно было достичь, и заслужил это упорным трудом. Сейчас я наслаждаюсь происходящим вместе с Лео, я счастлив быть здесь и видеть, что он тоже наслаждается этим», – сказал Устари .