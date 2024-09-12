Экс-вратарь Аргентины Устари о Месси: «Он добился всего возможного упорным трудом и никогда не забывал свои корни. Рад, что он не изменился»
Оскар Устари высказался о Лионеле Месси.
38-летний голкипер присоединился к нападающему в «Интер Майами». Последний раз они играли вместе в сборной Аргентины 16 лет назад. В составе национальной команды оба завоевали олимпийское золото в 2008 году.
«Больше всего я ценю то, как он всегда ведет себя достойно, он никогда не забывал свои корни. Со мной он всегда был таким же, поэтому я очень рад, что он не изменился и со временем у него не развилась строптивость.
Он добился всего, чего можно было достичь, и заслужил это упорным трудом. Сейчас я наслаждаюсь происходящим вместе с Лео, я счастлив быть здесь и видеть, что он тоже наслаждается этим», – сказал Устари.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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