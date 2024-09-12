Зобнин о матче России с Вьетнамом: «У нас есть руководители – если они решили, что надо, значит, надо. Я это оценивать не могу»

Роман Зобнин высказался о товарищеском матче сборной России с Вьетнамом.

Сборная России 5 сентября обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0. 7 сентября должна была состояться игра против сборной Таиланда, но из‑за непогоды в Ханое она была отменена.

– Твое мнение насчет поездки сборной во Вьетнам?

– У нас есть руководители, которые принимают решения. Я это оценивать не могу. Если они решили, что надо, значит, надо.

– Тем не менее ты в сборную не ездишь.

– Потому что я разговаривал лично с Карпиным и мы все обсудили, – сказал полузащитник «Спартака ».