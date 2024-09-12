Артета и «Арсенал» продлят контракт до 2027 года. Объявят до дерби с «Тоттенхэмом»

Микель Артета согласовал новый контракт с «Арсеналом».

Как сообщает BBC, в ближайшее время главный тренер «канониров» продлит соглашение с клубом до 2027 года. Действующий контракт Артеты истекает в конце нынешнего сезона.

Ожидается, что «Арсенал » объявит о продлении контракта с Артетой до матча с «Тоттенхэмом », который пройдет в это воскресенье.