34-летний Стоцкий возвращается в «Уфу». Экс-защитник «Краснодара» провел 3 года в «Пари НН»
Дмитрий Стоцкий снова станет игроком «Уфы».
Об этом сообщает «ФНЛ с Ильевым».
Последним клубом 34-летнего защитника был «Пари НН», где он играл с 2022 по 2024 год. Также Стоцкий известен по выступлениям за «Краснодар» и «Балтику».
Стоцкий уже защищал цвета «Уфы» с 2015 по 2018 год.
После 9 туров башкирский клуб с 6 очками занимает в Мелбет Первой лиге предпоследнее, 17-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ФНЛ с Ильевым»
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