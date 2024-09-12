34-летний Стоцкий возвращается в «Уфу». Экс-защитник «Краснодара» провел 3 года в «Пари НН»

Дмитрий Стоцкий снова станет игроком «Уфы».

Об этом сообщает «ФНЛ с Ильевым».

Последним клубом 34-летнего защитника был «Пари НН», где он играл с 2022 по 2024 год. Также Стоцкий известен по выступлениям за «Краснодар» и «Балтику».

Стоцкий уже защищал цвета «Уфы» с 2015 по 2018 год.

После 9 туров башкирский клуб с 6 очками занимает в Мелбет Первой лиге предпоследнее, 17-е место.