Месси пропустил тренировку «Интер Майами» из-за простуды. Восстановление от травмы идет по плану, Лео должен вернуться в одной из двух ближайших игр
Лионель Месси пропустил тренировку «Интер Майами» из-за простудного заболевания.
Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.
По его информации, восстановление аргентинца после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки, идет по плану. Нападающий должен вернуться в на поле в одном из двух следующих матчей.
15 сентября «Интер Майами» сыграет в МЛС с клубом «Филадельфия Юнион», а 19-го – с «Атлантой Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Гастона Эдула
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости