Месси пропустил тренировку «Интер Майами» из-за простуды. Восстановление от травмы идет по плану, Лео должен вернуться в одной из двух ближайших игр

Лионель Месси пропустил тренировку «Интер Майами» из-за простудного заболевания.

Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

По его информации, восстановление аргентинца после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки, идет по плану. Нападающий должен вернуться в на поле в одном из двух следующих матчей.

15 сентября «Интер Майами » сыграет в МЛС с клубом «Филадельфия Юнион », а 19-го – с «Атлантой Юнайтед ».