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  • Месси пропустил тренировку «Интер Майами» из-за простуды. Восстановление от травмы идет по плану, Лео должен вернуться в одной из двух ближайших игр
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Месси пропустил тренировку «Интер Майами» из-за простуды. Восстановление от травмы идет по плану, Лео должен вернуться в одной из двух ближайших игр

Лионель Месси пропустил тренировку «Интер Майами» из-за простудного заболевания.

Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

По его информации, восстановление аргентинца после травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки, идет по плану. Нападающий должен вернуться в на поле в одном из двух следующих матчей.

15 сентября «Интер Майами» сыграет в МЛС с клубом «Филадельфия Юнион», а 19-го – с «Атлантой Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Гастона Эдула
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoтравмы
logoФиладельфия Юнион
logoИнтер Майами
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logoЗдоровье
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