Скалони надеется, что Месси сыграет за Аргентину в квалификации ЧМ-2026 в октябре. Лео не играет с июля из-за травмы

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Лионель Скалони ответил, когда Лионель Месси сможет сыграть за сборную Аргентины.

Капитан национальной команды и «Интер Майами» не принимает участия в матчах с июля из-за травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.

Лионель Месси недавно вернулся к тренировкам.

«Мы надеемся, что он начнет играть. Когда мы опубликуем состав [в октябре], мы свяжемся с ним, как и со всеми. Тогда посмотрим, сможет ли он вернуться», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Аргентина сыграет в октябре с Венесуэлой и Боливией в квалификации ЧМ-2026.

4 комментария
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Весь мир ждёт игры Величайшего 👍
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С нетерпением ждём 🙏🙏🙏уже хочется Волшебства, Величайший 🐐
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Месси велик!
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Ответ Капибарбер
Весь мир ждёт игры Величайшего 👍
Без сомнений, скорейшего выздоровления и возвращения в строй! 10🇦🇷
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