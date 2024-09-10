Скалони надеется, что Месси сыграет за Аргентину в квалификации ЧМ-2026 в октябре. Лео не играет с июля из-за травмы
Лионель Скалони ответил, когда Лионель Месси сможет сыграть за сборную Аргентины.
Капитан национальной команды и «Интер Майами» не принимает участия в матчах с июля из-за травмы голеностопа, полученной в финале Кубка Америки.
Лионель Месси недавно вернулся к тренировкам.
«Мы надеемся, что он начнет играть. Когда мы опубликуем состав [в октябре], мы свяжемся с ним, как и со всеми. Тогда посмотрим, сможет ли он вернуться», – сказал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.
Аргентина сыграет в октябре с Венесуэлой и Боливией в квалификации ЧМ-2026.