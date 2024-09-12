«Бавария» предлагает Мусиале новый контракт с «существенной» зарплатой. Хавбек интересен «Реалу» и «Сити»
«Бавария» предложила Джамалу Мусиале новый выгодный контракт.
Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стороны начинают переговоры по данному вопросу, однако маловероятно, что он будет решен быстро.
Немцы готовы предложить хавбеку «действительно существенные» деньги в виде фиксированной зарплаты, надбавок и специальных бонусов, чтобы он остался в клубе. Цель клуба – разрешить ситуацию до лета 2025 года, когда у игрока останется один год по контракту.
Отмечается, что 21-летний футболист интересен топ-клубам, включая «Реал» и «Манчестер Сити», и они будут готовы включиться, если он не сможет договориться о новом контракте с «Баварий».
Со статистикой Мусиалы можно ознакомиться по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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