«Бавария» предлагает Мусиале новый контракт с «существенной» зарплатой. Хавбек интересен «Реалу» и «Сити»

«Бавария» предложила Джамалу Мусиале новый выгодный контракт.

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо , стороны начинают переговоры по данному вопросу, однако маловероятно, что он будет решен быстро.

Немцы готовы предложить хавбеку «действительно существенные» деньги в виде фиксированной зарплаты, надбавок и специальных бонусов, чтобы он остался в клубе. Цель клуба – разрешить ситуацию до лета 2025 года, когда у игрока останется один год по контракту.

Отмечается, что 21-летний футболист интересен топ-клубам, включая «Реал » и «Манчестер Сити », и они будут готовы включиться, если он не сможет договориться о новом контракте с «Баварий».

Со статистикой Мусиалы можно ознакомиться по ссылке .