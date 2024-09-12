Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal. Испания – 2-я, Англия – 3-я, Германия – 4-я, Колумбия – 5-я, Португалия – 7-я, Франция – 9-я, Бразилия – 10-я

Аргентина возглавила список претендентов на победу на ЧМ-2026.

Goal опубликовал предварительный рейтинг фаворитов следующего Кубка мира. Действующий победитель турнира Аргентина заняла первое место в списке из 16 команд (трех стран-хозяек и 13 самых высокорейтинговых сборных на данный момент).

Топ-16 команд выглядит следующим образом:

1. Аргентина;

2. Испания;

3. Англия;

4. Германия;

5. Колумбия;

6. Нидерланды;

7. Португалия;

8. Италия;

9. Франция;

10. Бразилия;

11. Уругвай;

12. Бельгия;

13. Хорватия;

14. Канада;

15. Мексика;

16. США .