Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal. Испания – 2-я, Англия – 3-я, Германия – 4-я, Колумбия – 5-я, Португалия – 7-я, Франция – 9-я, Бразилия – 10-я
Аргентина возглавила список претендентов на победу на ЧМ-2026.
Goal опубликовал предварительный рейтинг фаворитов следующего Кубка мира. Действующий победитель турнира Аргентина заняла первое место в списке из 16 команд (трех стран-хозяек и 13 самых высокорейтинговых сборных на данный момент).
Топ-16 команд выглядит следующим образом:
1. Аргентина;
2. Испания;
3. Англия;
4. Германия;
5. Колумбия;
6. Нидерланды;
7. Португалия;
8. Италия;
9. Франция;
10. Бразилия;
11. Уругвай;
12. Бельгия;
13. Хорватия;
14. Канада;
15. Мексика;
16. США.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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