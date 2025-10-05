85

«Спартак» потерпел поражение впервые за 4 матча – от ЦСКА

«Спартак» проиграл впервые за 4 матча.

Команда Деяна Станковича уступила ЦСКА со счетом 2:3 в 11-м туре Мир РПЛ.

Ранее красно-белые победили «Крылья Советов» (2:1) и дважды обыграли «Пари НН» (3:0, 2:1). 

18 октября «Спартак» встретится с «Ростовом». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
