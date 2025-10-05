«Спартак» потерпел поражение впервые за 4 матча – от ЦСКА
«Спартак» проиграл впервые за 4 матча.
Команда Деяна Станковича уступила ЦСКА со счетом 2:3 в 11-м туре Мир РПЛ.
Ранее красно-белые победили «Крылья Советов» (2:1) и дважды обыграли «Пари НН» (3:0, 2:1).
18 октября «Спартак» встретится с «Ростовом».
Как вам дерби?1116 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости