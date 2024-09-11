Геркус получил тренерскую лицензию УЕФА-C: «Теперь могу вставлять в разговор фразы типа: «Я-то кое-что понимаю в тренерском ремесле»

Илья Геркус получил тренерскую лицензию.

Бывший президент «Локомотива » рассказал об этом в своем телеграм-канале.

«Можете меня поздравить, друзья! Я закончил обучение на тренерскую лицензию С-УЕФА в Академии РФС (кстати там уровень -🔝. Организации и всего).

Теперь я могу вставлять в разговор фразы типа «я-то кое-что понимаю в тренерском ремесле» с многозначительным видом. Ну еще эта лицензия дает право тренировать детей», – написал Геркус .