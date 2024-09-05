Геркус о 3:0 с Вьетнамом: «Полезный опыт. Возможно, это наша будущая конфедерация и через нее придется отбираться на ЧМ-2034»
Илья Геркус оценил матч сборных России и Вьетнама.
Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:0 в товарищеской встрече.
«Хороший матч сборной России против не самого сильного соперника. Попробовали молодых, полезный опыт. Лучше играть, чем не играть.
Возможно, это наша будущая конфедерация и через нее нам придется отбираться на чемпионат мира в Саудовской Аравии», – сказал бывший президент «Локомотива».
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