Геркус о 3:0 с Вьетнамом: «Полезный опыт. Возможно, это наша будущая конфедерация и через нее придется отбираться на ЧМ-2034»

Илья Геркус оценил матч сборных России и Вьетнама.

Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:0 в товарищеской встрече.

«Хороший матч сборной России против не самого сильного соперника. Попробовали молодых, полезный опыт. Лучше играть, чем не играть.

Возможно, это наша будущая конфедерация и через нее нам придется отбираться на чемпионат мира в Саудовской Аравии», – сказал бывший президент «Локомотива».

Россия разгромила Вьетнам. Четвертая победа подряд, разница 19:0!