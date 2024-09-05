Геркус о 3:0 с Вьетнамом: «Полезный опыт. Возможно, это наша будущая конфедерация и через нее придется отбираться на ЧМ-2034»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Илья Геркус Футбол

Илья Геркус оценил матч сборных России и Вьетнама.

Команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 3:0 в товарищеской встрече. 

«Хороший матч сборной России против не самого сильного соперника. Попробовали молодых, полезный опыт. Лучше играть, чем не играть.

Возможно, это наша будущая конфедерация и через нее нам придется отбираться на чемпионат мира в Саудовской Аравии», – сказал бывший президент «Локомотива». 

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6 комментариев
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У этого Геркуса в голове пусто!
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Закрой свой рот
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Идиотизм Геркуса не имеет границ, лучше бы молчал, может за умного сошёл бы!
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Игроки теперь будут вечно гонять товарники, Здорово,, ))))
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"И через нее придется отбираться на ЧМ-2034 , и это реалии сегоднящей ситуации и скорее так и будет по сроку, а не какие то "может быть, а может и не быть допустят/не допустят, нынче или скоро".
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Конечно ФИФА же забанили Россию из УЕФА, а вот команду Россия из АФК никто не банил. Надо ещё название иероглифами писать, что бы не догадались.
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