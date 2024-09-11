Давила близок к переходу в «Америку» из ЦСКА. Мексиканцы могут арендовать форварда
Виктор Давила может перейти из ЦСКА в «Америку».
По информации TUDN, мексиканский клуб «очень близок» к подписанию полузащитника.
Отмечается, что сам игрок готов покинуть ЦСКА, трансфер будет зависеть от того, удастся ли клубам заключить контракт с юридической точки зрения.
Также есть информация, что нападающий может уйти в аренду, а не покинуть московский клуб окончательно.
Напомним, в феврале ЦСКА отказался продать Дивилу «Америке» за 6 млн евро.
Ранее чилиец уже выступал в чемпионате Мексике, представляя такие клубы, как «Некакса», «Пачука» и «Леон».
В прошлом сезоне Мир РПЛ Давила забил пять голов в 23 матчах. В нынешнем сезоне футболист провел четыре игры в чемпионате и две в Кубке России, но не отметился голами. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости