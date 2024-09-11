Давила близок к переходу в «Америку» из ЦСКА. Мексиканцы могут арендовать форварда

Виктор Давила может перейти из ЦСКА в «Америку».

По информации TUDN, мексиканский клуб «очень близок» к подписанию полузащитника.

Отмечается, что сам игрок готов покинуть ЦСКА , трансфер будет зависеть от того, удастся ли клубам заключить контракт с юридической точки зрения.

Также есть информация , что нападающий может уйти в аренду, а не покинуть московский клуб окончательно.

Напомним, в феврале ЦСКА отказался продать Дивилу «Америке» за 6 млн евро.

Ранее чилиец уже выступал в чемпионате Мексике, представляя такие клубы, как «Некакса», «Пачука» и «Леон».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Давила забил пять голов в 23 матчах. В нынешнем сезоне футболист провел четыре игры в чемпионате и две в Кубке России, но не отметился голами. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.