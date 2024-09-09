МакSим о песне «Знаешь ли ты» как неофициальном гимне «Спартака»: «Это неправда. Каждый фанат говорит свою версию»

МакSим высказалась о связи песни «Знаешь ли ты» и болельщиков «Спартака».

– Песня «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном...

– Это неправда.

– Мы хотим правду у вас узнать.

– Я сама это в интернете увидела только. Почему вы меня спрашиваете? Я не знаю.

Я вам больше скажу: каждый фанат футбольного клуба говорит свою версию. У каждого она своя.

И каждый, когда поет эту песню, вносит что-то личное, – сказала исполнительница МакSим.