МакSим о песне «Знаешь ли ты» как неофициальном гимне «Спартака»: «Это неправда. Каждый фанат говорит свою версию»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики музыка Футбол

МакSим высказалась о связи песни «Знаешь ли ты» и болельщиков «Спартака».

– Песня «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном...

– Это неправда.

– Мы хотим правду у вас узнать.

– Я сама это в интернете увидела только. Почему вы меня спрашиваете? Я не знаю.

Я вам больше скажу: каждый фанат футбольного клуба говорит свою версию. У каждого она своя.

И каждый, когда поет эту песню, вносит что-то личное, – сказала исполнительница МакSим.

23 комментария
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Ответ Трент Резнор
Уже лет 10 спартачи поют ее, а она говорит - неправда. Увлечение изменением сознания не прошло бесследно.
Ну в целом «засветили» массово ее именно спартачи, а так иногда поют все подряд
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Уже лет 10 спартачи поют ее, а она говорит - неправда. Увлечение изменением сознания не прошло бесследно.
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Какую-то чушь сморозила, набор слов. Видимо как Кличко, боксом занималась
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Какая странная реакция, всё-таки это гимн не одинцовской Лобни, а одного из главных клубов постсоветского пространства.
Мне было бы приятно если бы моя песня была неофиц гимном.
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Я кстати впервые увидел ее пели фанаты ЦСКА , а потом наши стали на выездах в Казани включали! На хоккее она всегда на Спартаке ее пела и на Динамо на кубке. Поэтому тут странная у нее реакция.
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Ответ Трент Резнор
Уже лет 10 спартачи поют ее, а она говорит - неправда. Увлечение изменением сознания не прошло бесследно.
Она сама пела эту песню как минимум на двух матчах Спартака – Суперкубок с Зенитом и финал кубка с Динамо.
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Ну это не гимн. Но главная песня болельщиков думаю. Жаль на стадионе её не ставят.
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А чё она так раздражена? Наоборот же прикольно, что твоя песня стала символом. Максим была такой приятной девкой, а стала какой-то высокомерной истеричкой.
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Лучше бы промолчала, испортила о себе впечатление. Ведь болельщики дежурили возле ее больницы, когда ей было плохо. Вместе пели эту песню...ну такое себе, алкоголь и слава не щадят разум.
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"В автопарке должны работать трезвые, но у нас таких нету - у нас все нормальные ребята" ©
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что именно неправда? Не неофицальным, а официальным? Это вряд ли. Или другая какая-то песня? Какая?
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Ответ Валерий Мясной
Какой на хрен гимн,....!!!!! Попса голимая...Ещё рому жукова позовите... Только Рок!!! Нужны нормальные мужики!!!!
И ради этого комментария ты только что завёл аккаунт...?
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Судя, по-тому, как бородатые кабэ со слезами завывают про "нежного мальчика", они очень много личного вкладывают в эту песню.
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Ответ Nikitk@Torres
Она сама пела эту песню как минимум на двух матчах Спартака – Суперкубок с Зенитом и финал кубка с Динамо.
И на хоккее пела еще)
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Ответ Nikitk@Torres
Она сама пела эту песню как минимум на двух матчах Спартака – Суперкубок с Зенитом и финал кубка с Динамо.
И на хоккейном матче
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Ответ RAMIK
Ну это не гимн. Но главная песня болельщиков думаю. Жаль на стадионе её не ставят.
МакСим иногда приезжает и сама ставит)
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Это никакой не гимн, конечно. Начинали ее петь просто по угару, кульминация - выездные матчи в Казани. Оттуда пошло в массы. Но это в первую очередь всегда было шуткой всего лишь. Не стоит делать серьезную физиономию при исполнении этого шлака.
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Сразу виден человек с головой. Без мякиша вместо мозга. Искусство принадлежит всем, а не чьей-то сектантской прослойке, что себе его узурпировала, никого не спросив.
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Ответ Visa
Все правильно сказала. С каких пор это гимн именно спартака? Лично мне все равно, но какое-то странное присвоение. В инете куча видосов, когда эту песню взахлеб поет фанатье разных клубов.
А кто сказал,что это гимн Спартака?Журналисты?Со Спартаком песня ассоциируется, только потому,что фанаты Спартака чаще других, исполняли ее на выездах.Какой ревностный у вас комментарий))).
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