МакSим о песне «Знаешь ли ты» как неофициальном гимне «Спартака»: «Это неправда. Каждый фанат говорит свою версию»
МакSим высказалась о связи песни «Знаешь ли ты» и болельщиков «Спартака».
– Песня «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном...
– Это неправда.
– Мы хотим правду у вас узнать.
– Я сама это в интернете увидела только. Почему вы меня спрашиваете? Я не знаю.
Я вам больше скажу: каждый фанат футбольного клуба говорит свою версию. У каждого она своя.
И каждый, когда поет эту песню, вносит что-то личное, – сказала исполнительница МакSим.
Мне было бы приятно если бы моя песня была неофиц гимном.