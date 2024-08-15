Почеттино согласился возглавить сборную США
Сборная США назначит Маурисио Почеттино главным тренером.
52-летний аргентинский специалист принял предложение возглавить американскую национальную команду.
Таким образом, Маурисио Почеттино сменит Грегга Берхалтера на этом посту, который был уволен из сборной США после невыхода из группы на Кубке Америки.
В 2026 году чемпионат мира станет домашним для команды США.
Почеттино переходит на работу со сборной после того, как тренировал «Челси» в прошлом сезоне.
Специалист прежде также занимал должность главного тренера «ПСЖ» и «Тоттенхэма».
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