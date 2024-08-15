Почеттино согласился возглавить сборную США

Сборная США назначит Маурисио Почеттино главным тренером.

52-летний аргентинский специалист принял предложение возглавить американскую национальную команду.

Таким образом, сменит на этом посту, который был уволен из сборной США после невыхода из группы на Кубке Америки.

В 2026 году чемпионат мира станет домашним для команды .

Почеттино переходит на работу со сборной после того, как тренировал « » в прошлом сезоне.

Специалист прежде также занимал должность главного тренера « » и «Тоттенхэма».