Почеттино согласился возглавить сборную США

Теги ПСЖ Челси Сборная США по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Грегг Берхалтер Футбол

Сборная США назначит Маурисио Почеттино главным тренером.

52-летний аргентинский специалист принял предложение возглавить американскую национальную команду.

Таким образом, Маурисио Почеттино сменит Грегга Берхалтера на этом посту, который был уволен из сборной США после невыхода из группы на Кубке Америки.

В 2026 году чемпионат мира станет домашним для команды США.

Почеттино переходит на работу со сборной после того, как тренировал «Челси» в прошлом сезоне.

Специалист прежде также занимал должность главного тренера «ПСЖ» и «Тоттенхэма».

20 комментариев
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Хорошее вложения для сборной США, но думал, что если и будет тренировать сборную, то хотя бы Англии
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Не понимаю чего англичане думали
В АПЛ работал знает язык,менталитет
Странно
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Ответ Ничего Смешного
Имя он себе заработал, поэтому может экспериментировать. Забавно, что Маур сейчас будет вообще никому не нужен
а маур тут причем
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Ответ Barsenoga
САШ не футбольная страна и любой увожающий себя футболер или тренер туда не переедет пусть эта страна останется престанищем слабаков вроде ибры и бекхейма которых турнули из моей непобедимой барселаны.
А Барселона тут причём? Я понимаю, что ты привык дёргать за рычаг, но это настолько глупо. Даже в контексте твоего глупого коммента Барселона не в тему вообще.
+4
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Ответ Fona
Хорошее вложения для сборной США, но думал, что если и будет тренировать сборную, то хотя бы Англии
считаю что хорошо подошёл бы сборной Англии
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Ответ Penguin
бесславная карьера получилась
Бесславная карьера у Руни который в Шипе отлетает всем по 0-3. А Поччетино всего 53, а во-вторых он выводил Тоттнем в Финал ЛЧ да и вообще потренировал много топ-клубов
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обоюдовыгодно
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Ва-банк идут американцы.
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Любопытный эксперимент)
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Похоже на авантюру, причем для обеих сторон
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Ответ Radik_2.0
а маур тут причем
Финалист двух еврокубков подряд не может быть ни при чем
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Ответ Dexter Morgan
Ну, возможно, научит их хотя бы правилам соккера. Хотя сильно в этом сомневаюсь.
Тупые янки?
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