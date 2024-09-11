Ван дер Варт о де Лигте: «Он опять ошибался в игре с Германией. После ухода из «Аякса» Маттейс уже не тот. Магуайр получит свой шанс в «МЮ», если де Лигт продолжит в том же духе»

Рафаэл ван дер Варт отметил спад в игре Маттейса де Лигта.

«Я большой его фанат, но также я должен быть честен: после ухода из «Аякса» он уже никогда не был прежним. Мне кажется, его карьера немного застопорилась. Я был на вчерашней игре [между Нидерландами и Германией], и он снова ошибался. Когда ты не в лучшем состоянии, каждая ошибка приводит к голу, к созданному моменту.

Также я думаю, что ему немного не везло, так что я все еще верю в его мастерство. Надеюсь, у Эрика тен Хага он сможет вернуть уверенность в себе, потому что в конечном счете именно в нее все и упирается. Он все еще молодой парень, который играет за большой клуб.

Думаю, выходить будет де Лигт , а не Магуайр , от новичка именно этого и ожидаешь, но все-таки нужно будет хорошо играть. Если он продолжит в том же духе, Харри снова получит свой шанс.

Надо отметить, что Харри провел несколько очень хороших матчей в последнее время. Маттейс прочувствует давление. Магуайру все еще предстоит сыграть важную роль.

Я был одним из тех, кто плохо отзывался о его навыках, потому что на тот момент за обычного игрока было выплачено слишком много денег. У него были крайне неудачные игры, были серьезные ошибки, но он был психологически устойчив. И я думаю, что он счастлив в этой команде. Тренерский штаб его любит, так что шансы у него будут», – сказал экс-хавбек сборной Нидерландов .