Де Лигт о своих ошибках в игре с Боснией: «Не знаю, что произошло. Это провал»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия сборная Боснии и Герцеговины по футболу Маттейс де Лигт Лига наций УЕФА Футбол

Маттейс де Лигт высказался о своих ошибках в матче с Боснией.

Нидерланды выиграли 5:2 в рамках Лиги наций, Де Лигт допустил две ошибки в матче.

«Думаю, вы знаете, что я чувствую... Мы выиграли, но есть индивидуальная часть. Я должен был лучше действовать при втором голе. Не знаю, что произошло. Я должен был выбить мяч, но у меня были сомнения во время матча. Это просто провал», – сказал защитник сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев
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Магия МЮ
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у него уже который год такие провалы, пора бы и привыкнуть
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Это фиаско, братан!
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Последствия перехода в великую команду Манчестер Юнайтед. Нынче практически все деградируют при переходе в эту прекрасную команду)
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Попал под пиар, ещё играя за Аякс, где искали молодую звезду. В этом статусе дорого перешёл в Ювентус - без особых успехов. То же самое в Баварии - шуму много успехов меряно. Теперь уже точно понятно, что никакая не звезда, а добротный защитник уровня голландской лиги.
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