Де Лигт о своих ошибках в игре с Боснией: «Не знаю, что произошло. Это провал»

Маттейс де Лигт высказался о своих ошибках в матче с Боснией.

Нидерланды выиграли 5:2 в рамках Лиги наций, Де Лигт допустил две ошибки в матче.

«Думаю, вы знаете, что я чувствую... Мы выиграли, но есть индивидуальная часть. Я должен был лучше действовать при втором голе. Не знаю, что произошло. Я должен был выбить мяч, но у меня были сомнения во время матча. Это просто провал», – сказал защитник сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед».