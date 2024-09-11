«Челси» отдаст Фофана в аренду АЕК с правом выкупа за 20 млн фунтов. Это 3-я аренда форварда подряд

Форвард «Челси» Давид Фофана будет играть в Греции.

21-летний нападающий из Кот-д’Ивуара сегодня должен завершить переход из «Челси» в на правах аренды.

У греческого клуба будет опция выкупа за 20 миллионов фунтов, сообщает журналист BBC Sport Низаар Кинселла.

Фофана провел два сезона в аренде – в «Унионе» и «Бернли» – и сыграл за « » 4 матча после трансфера из «Мольде» за 12 млн евро. Его подробная статистика – здесь.