«Челси» отдаст Фофана в аренду АЕК с правом выкупа за 20 млн фунтов. Это 3-я аренда форварда подряд

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы АЕК высшая лига Греция деньги Давид Фофана Футбол

Форвард «Челси» Давид Фофана будет играть в Греции.

21-летний нападающий из Кот-д’Ивуара сегодня должен завершить переход из «Челси» в АЕК на правах аренды.

У греческого клуба будет опция выкупа Фофана за 20 миллионов фунтов, сообщает журналист BBC Sport Низаар Кинселла.

Фофана провел два сезона в аренде – в «Унионе» и «Бернли» – и сыграл за «Челси» 4 матча после трансфера из «Мольде» за 12 млн евро. Его подробная статистика – здесь.

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4 комментария
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отступные для АЕКары нереальные)
но в целом-интересно будет посмотреть. ПАОК, АЕК вооружены до зубов, а Пао и Олимпиакос выглядит послабее. Но Мендилибар😇
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Ответ Roy Keane
отступные для АЕКары нереальные) но в целом-интересно будет посмотреть. ПАОК, АЕК вооружены до зубов, а Пао и Олимпиакос выглядит послабее. Но Мендилибар😇
Пао прям хорошо усилился тоже. Из-за квалов в еврокубках просели на старте в чемпионате, но состав замечательный для Греции
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