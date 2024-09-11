«МЮ» и «Реал» следят за защитником «Севильи» Хуанлу Санчесом. Отступные – 20 млн евро
Защитник «Севильи» Хуанлу Санчес интересен «Манчестер Юнайтед».
As сообщает, что манкунианцы следили за выступлениями футболиста в составе олимпийской сборной Испании и продолжают наблюдать за тем, как он играет за клуб.
Санчес интересен и «Реалу», тоже отслеживающему действия 21-летнего игрока на поле.
«Севилья» не хочет отпускать защитника и надеется продлить с ним контракт, рассчитанный до 2026 года и предусматривающий отступные в размере 20 млн евро.
Утверждается, что «Борнмут» собирался приобрести Санчеса минувшим летом за 10+ млн евро, но в итоге переключился на другого игрока.
В прошлом сезоне Хуанлу провел 26 матчей в Ла Лиге и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.