«МЮ» и «Реал» следят за защитником «Севильи» Хуанлу Санчесом. Отступные – 20 млн евро

Защитник «Севильи» Хуанлу Санчес интересен «Манчестер Юнайтед».

As сообщает, что манкунианцы следили за выступлениями футболиста в составе олимпийской сборной Испании и продолжают наблюдать за тем, как он играет за клуб.

Санчес интересен и « », тоже отслеживающему действия 21-летнего игрока на поле.

« » не хочет отпускать защитника и надеется продлить с ним контракт, рассчитанный до 2026 года и предусматривающий отступные в размере 20 млн евро.

Утверждается, что « » собирался приобрести Санчеса минувшим летом за 10+ млн евро, но в итоге переключился на другого игрока.

В прошлом сезоне провел 26 матчей в Ла Лиге и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.