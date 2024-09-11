«МЮ» и «Реал» следят за защитником «Севильи» Хуанлу Санчесом. Отступные – 20 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Борнмут олимпийская сборная Испании деньги Хуанлу Санчес Футбол

Защитник «Севильи» Хуанлу Санчес интересен «Манчестер Юнайтед».

As сообщает, что манкунианцы следили за выступлениями футболиста в составе олимпийской сборной Испании и продолжают наблюдать за тем, как он играет за клуб.

Санчес интересен и «Реалу», тоже отслеживающему действия 21-летнего игрока на поле.

«Севилья» не хочет отпускать защитника и надеется продлить с ним контракт, рассчитанный до 2026 года и предусматривающий отступные в размере 20 млн евро.

Утверждается, что «Борнмут» собирался приобрести Санчеса минувшим летом за 10+ млн евро, но в итоге переключился на другого игрока.

В прошлом сезоне Хуанлу провел 26 матчей в Ла Лиге и сделал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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похож на Куртуа, надо брать
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Следить то многие будут.
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Защитник нужен, необходимо брать
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По факту, он в этом сезоне больше играет в полузащите
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Средненький, но с потенциалом
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Похож на Маноло Санчиса
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Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
А Мане он зачем? Йёрро ведь взяли уже
Так он правый защитник, а не цз. Сейчас его десяткой наигрывают.
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