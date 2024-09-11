«Беллингему 21, но у него эмоциональный интеллект 50-летнего. Джуд рушит все представления о том, каким должен быть лидер». Экс-форвард Северной Ирландии Маквей о хавбеке «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Пол Маквей Джуд Беллингем Футбол

Пол Маквей оценил лидерские качества Джуда Беллингема.

«Я смотрю на Джуда и думаю, что он рушит все представления о том, каким должен быть лидер. Когда вы представляете себе лидера, вы автоматически думаете, что он должен быть старше. Что у него должен быть опыт, знания...

Что касается Джуда, то можно подумать: как он может быть лидером? И мой ответ таков: почему бы и нет? Дело не в том, чтобы забивать много голов, как это сделал Беллингем в прошлом году. Дело, например, в том, чтобы стать отличной опорой для своих партнеров по команде.

Джуду всего 21 год, но он был таким с 17 или 18 лет. Он обладает эмоциональным интеллектом, который обычно приобретается в возрасте 45-50 лет», – сказал бывший нападающий сборной Северной Ирландии и спортивный психолог Пол Маквей.

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13 комментариев
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Белингему что то не хватает. Это заметно
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Ответ Боевой удар
Комментарий удален пользователем
В сравнении с кем?
Тейк про 50летний эмоциональный интеллект конечно спорный, но по факту Джуд ведет себя не на свой возраст
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опять какие то мифы и легенды)))
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Оно то всё замечательно , но слова "Пол Маквей футболист" в гугле даже на википедию не выдает ссылку. Чё за перец такой, что очень важно слушать его отчёты по Беллингему и уж тем более про расизм с Винисиусом?) Это что-то уровня футболист-гей Кавалло?)
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Ответ По Жизни
Белингему что то не хватает. Это заметно
По жизни? ))
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Комментарий удален пользователем
Главное, чтобы седеть не начал, как 50-летний, а эмоциональный интеллект - это не страшно
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Ответ По Жизни
Белингему что то не хватает. Это заметно
Ой бля, эксперт недоделанный, весь мир видит гения, а ты видишь нехватку, что тебе заметно, уточни, балабол.
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