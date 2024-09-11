«Беллингему 21, но у него эмоциональный интеллект 50-летнего. Джуд рушит все представления о том, каким должен быть лидер». Экс-форвард Северной Ирландии Маквей о хавбеке «Реала»
Пол Маквей оценил лидерские качества Джуда Беллингема.
«Я смотрю на Джуда и думаю, что он рушит все представления о том, каким должен быть лидер. Когда вы представляете себе лидера, вы автоматически думаете, что он должен быть старше. Что у него должен быть опыт, знания...
Что касается Джуда, то можно подумать: как он может быть лидером? И мой ответ таков: почему бы и нет? Дело не в том, чтобы забивать много голов, как это сделал Беллингем в прошлом году. Дело, например, в том, чтобы стать отличной опорой для своих партнеров по команде.
Джуду всего 21 год, но он был таким с 17 или 18 лет. Он обладает эмоциональным интеллектом, который обычно приобретается в возрасте 45-50 лет», – сказал бывший нападающий сборной Северной Ирландии и спортивный психолог Пол Маквей.
Тейк про 50летний эмоциональный интеллект конечно спорный, но по факту Джуд ведет себя не на свой возраст