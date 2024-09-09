Беллингем может сыграть против «Сосьедада». Хавбек «Реала» восстанавливается от травмы и надеется попасть в заявку на матч

Джуд Беллингем может восстановиться к ближайшему матчу «Реала».

В августе полузащитник получил травму подошвенной мышцы на тренировке. Сообщалось, что футболист пропустит около месяца.

14 сентября « » проведет матч против « » в рамках .

Как пишет As, успешно восстанавливается от повреждения и надеется попасть в заявку команды на предстоящий матч. Его участие в игре не исключается.

Англичанин провел один матч в нынешнем сезоне в чемпионате.