Беллингем может сыграть против «Сосьедада». Хавбек «Реала» восстанавливается от травмы и надеется попасть в заявку на матч

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига травмы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем может восстановиться к ближайшему матчу «Реала».

В августе полузащитник получил травму подошвенной мышцы на тренировке. Сообщалось, что футболист пропустит около месяца.

14 сентября «Реал» проведет матч против «Сосьедада» в рамках Ла Лиги.

Как пишет As, Джуд Беллингем успешно восстанавливается от повреждения и надеется попасть в заявку команды на предстоящий матч. Его участие в игре не исключается.

Англичанин провел один матч в нынешнем сезоне в чемпионате.

2 комментария
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И это пре! Остальным травмированым скорейшего
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Против Сосьедада Захаряна же, но раз нет значит тот кто писал эту новость единственный адекватный автор на спортс
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