Беллингем может сыграть против «Сосьедада». Хавбек «Реала» восстанавливается от травмы и надеется попасть в заявку на матч
Джуд Беллингем может восстановиться к ближайшему матчу «Реала».
В августе полузащитник получил травму подошвенной мышцы на тренировке. Сообщалось, что футболист пропустит около месяца.
14 сентября «Реал» проведет матч против «Сосьедада» в рамках Ла Лиги.
Как пишет As, Джуд Беллингем успешно восстанавливается от повреждения и надеется попасть в заявку команды на предстоящий матч. Его участие в игре не исключается.
Англичанин провел один матч в нынешнем сезоне в чемпионате.