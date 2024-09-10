Мусиала о том, что не номинирован на «Золотой мяч»: «Это не меняет моего уровня и целей. Нет смысла об этом думать»
Джамал Мусиала не переживает из-за непопадания в топ-30 «Золотого мяча».
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии не вошел в число претендентов на награду в 2024 году.
«Это ничего не меняет. Это не меняет моего уровня и моих целей на этот сезон.
Нет смысла об этом думать. Я сосредоточен на себе, своем развитии и делаю все, чтобы побеждать со сборной и «Баварией», – сказал Мусиала в беседе с RTL.
Главный редактор France Football о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Он забил в ЛЧ столько же, сколько Тель, не впечатлил в важных матчах. В его таланте не сомневаются, но ожидали большего»