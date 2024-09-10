Мусиала о том, что не номинирован на «Золотой мяч»: «Это не меняет моего уровня и целей. Нет смысла об этом думать»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Золотой мяч Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала не переживает из-за непопадания в топ-30 «Золотого мяча».

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии не вошел в число претендентов на награду в 2024 году.

«Это ничего не меняет. Это не меняет моего уровня и моих целей на этот сезон.

Нет смысла об этом думать. Я сосредоточен на себе, своем развитии и делаю все, чтобы побеждать со сборной и «Баварией», – сказал Мусиала в беседе с RTL.

Главный редактор France Football о Мусиале вне списка претендентов на «Золотой мяч»: «Он забил в ЛЧ столько же, сколько Тель, не впечатлил в важных матчах. В его таланте не сомневаются, но ожидали большего»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий