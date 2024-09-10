«Зенит» не планирует подписывать правого защитника из-за травмы Волкова (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Сергей Волков Футбол

«Зенит» не намерен делать трансферы после травмы Сергея Волкова.

Петербургский клуб ранее подтвердил, что защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Руководство «Зенита» не планирует подписывать правого защитника из-за травмы футболиста, сообщает Metaratings.

Отмечается, что клуб не видит необходимости в усилении этой позиции.

14 комментариев
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Здоровья и хорошей физической формы Славику Караваеву.
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Ответ Дмитрий9779
Логично, ПЗ могут сыграть Барриос и Эракович помимо Караваева. Волкову здоровья!
Уж точно не Барриос. Никто не будет затыкать позицию ПЗ, сильно ослабляя опорку. Если без форс-мажоров, то ПЗ при случае будут играть Эракович и Мантуан. Проблема не в Волкове как таковом, играл он пока откровенно так себе, проблема в том что позиция ПЗ у нас "российская" и выход туда Эраковича или Мантуана скорее всего потребует и ещё одной перестановки чтобы вписаться в лимит.
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Ответ Дмитрий9779
Логично, ПЗ могут сыграть Барриос и Эракович помимо Караваева. Волкову здоровья!
мантуан скорей, а не барриос
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Логично, ПЗ могут сыграть Барриос и Эракович помимо Караваева.
Волкову здоровья!
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Ответ fil_spb
Уж точно не Барриос. Никто не будет затыкать позицию ПЗ, сильно ослабляя опорку. Если без форс-мажоров, то ПЗ при случае будут играть Эракович и Мантуан. Проблема не в Волкове как таковом, играл он пока откровенно так себе, проблема в том что позиция ПЗ у нас "российская" и выход туда Эраковича или Мантуана скорее всего потребует и ещё одной перестановки чтобы вписаться в лимит.
Да, и будет что-то по типу Латышонок-Алип-🐬

Или же Латышонок-Алип-Мостовой, если Кассьерра в старте.
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Ответ Дмитрий Калибабчук
Да, и будет что-то по типу Латышонок-Алип-🐬 Или же Латышонок-Алип-Мостовой, если Кассьерра в старте.
Если без травм, то оптимальная тройка паспортистов в старте: Латышонок-Караваев-Глушенков. С Соболевым пока непонятно. А вот на случай травм/дисквалификаций Мостовой, Алип и тот же Соболев, если основным форвардом будет Кассьерра.
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Ответ fil_spb
Если без травм, то оптимальная тройка паспортистов в старте: Латышонок-Караваев-Глушенков. С Соболевым пока непонятно. А вот на случай травм/дисквалификаций Мостовой, Алип и тот же Соболев, если основным форвардом будет Кассьерра.
Да, разумеется, совсем забыл про Макса😑
🤦‍♂️
Его позиции несомненно предпочтительнее, нежели у Андрюши.
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А зачем? Есть Ерохин
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Скорее бы лазарет опустел! Всем скорейшего выздоровления!
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Ответ ProZ
мантуан скорей, а не барриос
Это на крайний случай, он там играл не один раз, когда ещё не было Эраковича и болел Караваев.
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Ответ Алексей Долгов
ну все правильно, позицию правого защитника закроет Эракович, значит теперь нужен ЦЗ.... искать в принципе долго не придется, там Монтес в Локомотив летит, можно перехватить....
Хороший вариант.
Мексиканцев в Зените ещё не было)
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Ответ Алексей Долгов
ну все правильно, позицию правого защитника закроет Эракович, значит теперь нужен ЦЗ.... искать в принципе долго не придется, там Монтес в Локомотив летит, можно перехватить....
С платьем и косметикой летит?
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