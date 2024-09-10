«Зенит» не планирует подписывать правого защитника из-за травмы Волкова (Metaratings)
«Зенит» не намерен делать трансферы после травмы Сергея Волкова.
Петербургский клуб ранее подтвердил, что защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Руководство «Зенита» не планирует подписывать правого защитника из-за травмы футболиста, сообщает Metaratings.
Отмечается, что клуб не видит необходимости в усилении этой позиции.
Волкову здоровья!
Или же Латышонок-Алип-Мостовой, если Кассьерра в старте.
🤦♂️
Его позиции несомненно предпочтительнее, нежели у Андрюши.
Мексиканцев в Зените ещё не было)