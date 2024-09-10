Тедеско после 0:2 от Франции: «У них есть делающие разницу игроки. Хавбеки умеют выигрывать борьбу за мяч и атаковать» 

Доменико Тедеско высказался о сборной Франции.

Главный тренер сборной выразил мнение после поражения от «трехцветных» (0:2) в наций.

«Трудно судить об игре других команд. Но если говорить о , то у нее есть игроки, которые делают разницу. Хавбеки умеют выигрывать борьбу за мяч и атаковать.

Сегодня уровень [соперника] оказался [для нас] слишком высоким», – сказал .