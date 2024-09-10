Тедеско после 0:2 от Франции: «У них есть делающие разницу игроки. Хавбеки умеют выигрывать борьбу за мяч и атаковать» 

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Бельгии по футболу Лига наций УЕФА Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско высказался о сборной Франции.

Главный тренер сборной Бельгии выразил мнение после поражения от «трехцветных» (0:2) в Лиге наций.

«Трудно судить об игре других команд. Но если говорить о Франции, то у нее есть игроки, которые делают разницу. Хавбеки умеют выигрывать борьбу за мяч и атаковать.

Сегодня уровень [соперника] оказался [для нас] слишком высоким», – сказал Тедеско.

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7 комментариев
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Чё несёт? У тебя есть Кевин, Опенда, Доку.. вполне могут сделать разницу
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Зарема , скажи слово.
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Сейчас Мостовой ему популярно расскажет, что с ним на самом деле не так. У Франции, например, тренер чеканить умеет
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Выпускайте Мостового.
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Да увольнять Тедеско надо и звать другого тренера.
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2 0 и это еще с потерянным Мбаппе
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Ответ Дядя ТУРА
Чё несёт? У тебя есть Кевин, Опенда, Доку.. вполне могут сделать разницу
Вопрос был именно о Франции.
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