Тедеско после 0:2 от Франции: «У них есть делающие разницу игроки. Хавбеки умеют выигрывать борьбу за мяч и атаковать»
Доменико Тедеско высказался о сборной Франции.
Главный тренер сборной Бельгии выразил мнение после поражения от «трехцветных» (0:2) в Лиге наций.
«Трудно судить об игре других команд. Но если говорить о Франции, то у нее есть игроки, которые делают разницу. Хавбеки умеют выигрывать борьбу за мяч и атаковать.
Сегодня уровень [соперника] оказался [для нас] слишком высоким», – сказал Тедеско.