Тедеско про 0:2 от Франции: «Обидно, учитывая, как Бельгия провела начало матча. Было три момента, но реализация – наша давняя проблема» 

Доменико Тедеско оценил поражение от сборной Франции (0:2) в Лиге наций.

«После 25-й минуты мы сдулись, были проблемы с прессингом. До этого мы играли интенсивно, а затем острота стала пропадать. Да и обороняться стали не лучшим образом, нам не хватало терпения – слишком много рисковали.

Обидно проигрывать, учитывая то, как мы провели начало матча. Это нормально, что мы разочарованы. 25 минут действовали смело, контролировали игру, но нужно забивать. У нас было три момента, один из них был вернейшим голевым шансом, но реализация – наша давняя проблема», – сказал главный тренер сборной .