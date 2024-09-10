Мойзе Кин о старте Италии в Лиге наций: «Мы многому научились на Евро-2024 – было важно показать это в матчах с Францией и Израилем» 

Мойзе Кин высказался после победы над Израилем (2:1) в Лиге наций.

«Было очень важно одержать сегодня победу, в том числе, чтобы укрепить уверенность перед следующими матчами. У нас хорошая команда.

Мы многому научились на Евро-2024, и было важно показать это в прошедших двух играх. Играть на выезде всегда тяжело. Важно, что мы показали убедительную игру и оказывали давление на . Победа над Францией (3:1) дала нам уверенность двигаться дальше. У нас прекрасный подбор игроков, так что я не беспокоюсь», – сказал форвард сборной .