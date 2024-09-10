Мойзе Кин о старте Италии в Лиге наций: «Мы многому научились на Евро-2024 – было важно показать это в матчах с Францией и Израилем» 

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу Евро-2024 Мойзе Кин Лига наций УЕФА Футбол

Мойзе Кин высказался после победы над Израилем (2:1) в Лиге наций.

«Было очень важно одержать сегодня победу, в том числе, чтобы укрепить уверенность перед следующими матчами. У нас хорошая команда.

Мы многому научились на Евро-2024, и было важно показать это в прошедших двух играх. Играть на выезде всегда тяжело. Важно, что мы показали убедительную игру и оказывали давление на Израиль. Победа над Францией (3:1) дала нам уверенность двигаться дальше. У нас прекрасный подбор игроков, так что я не беспокоюсь», – сказал форвард сборной Италии.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий