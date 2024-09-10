Спаллетти про 2:1 с Израилем: «Великолепная победа Италии. Команда очень зрелая»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Лучано Спаллетти подвел итоги матча Италии с Израилем.

Итальянцы одержали победу над Израилем (2:1) во 2-м туре Лиги наций. Голами отметились Давиде Фраттези и Мойзе Кин.

«Великолепная победа Италии. В первом тайме были проблемы, когда соперник садился очень глубоко. Возможно, имела место некоторая усталость. Но мы это сделали.

Команда очень зрелая. И сегодня вечером они очень хорошо распознавали позиции. В определенных обстоятельствах они оказываются в нужном месте с закрытыми глазами», – передает слава главного тренер сборной Италии Rai 1.

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4 комментария
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Где такая Италия была на евро?
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Ответ <Inter>
ну так там не с Израилем играть приходилось
Ну так-то они Францию 3 дня назад на выезде хлопнули🤡
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Великолепная? Спаллетти совсем стыд потерял. Игра была отвратительной.
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