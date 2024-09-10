Спаллетти про 2:1 с Израилем: «Великолепная победа Италии. Команда очень зрелая»

Лучано Спаллетти подвел итоги матча Италии с Израилем.

Итальянцы одержали победу над Израилем (2:1) во 2-м туре наций. Голами отметились Давиде Фраттези и Мойзе Кин.

«Великолепная победа Италии. В первом тайме были проблемы, когда соперник садился очень глубоко. Возможно, имела место некоторая усталость. Но мы это сделали.

Команда очень зрелая. И сегодня вечером они очень хорошо распознавали позиции. В определенных обстоятельствах они оказываются в нужном месте с закрытыми глазами», – передает слава главного тренер сборной Италии Rai 1.