Аталь, осужденный условно за призыв к «черному дню для евреев», перешел в «Аль-Садд». Контракт с катарским клубом – до 2026-го
Юсеф Аталь продолжит карьеру в чемпионате Катара.
Экс-защитник «Ниццы» перешел в «Аль-Садд», подписав контракт на 2 года.
Вторую половину прошлого сезона Аталь провел в «Адана Демирспор», где отыграл 11 матчей в чемпионате Турции. Со статистикой алжирца можно ознакомиться здесь.
В октябре 2023 года Аталь разместил в соцсетях видео с проповедником, призывающим устроить «черный день для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа. Вскоре публикация была удалена. Впоследствии футболист был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 45 тысяч евро.