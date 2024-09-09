Аталь, осужденный условно за призыв к «черному дню для евреев», перешел в «Аль-Садд». Контракт с катарским клубом – до 2026-го

Юсеф Аталь продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Экс-защитник «Ниццы» перешел в « », подписав контракт на 2 года.

Вторую половину прошлого сезона Аталь провел в « », где отыграл 11 матчей в чемпионате Турции. Со статистикой алжирца можно ознакомиться здесь.

В октябре 2023 года разместил в соцсетях видео с проповедником, призывающим устроить «черный день для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа. Вскоре публикация была удалена. Впоследствии футболист был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере 45 тысяч евро.