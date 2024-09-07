Харри Кейн: «Хочу играть на самом высоком уровне как можно дольше. Вижу в Роналду, Месси и Модриче источник вдохновения и мотивации»

Теги Бавария Криштиану Роналду МЛС Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Харри Кейн Интер Майами Футбол

Харри Кейн вдохновлен футбольным долголетием Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Когда я смотрю на таких игроков, как Криштиану Роналду, Лука Модрич и Лионель Месси, на всех этих игроков, которые играют в возрасте около 35 и около 40 лет,  это вдохновляет меня, потому что это показывает, что можно играть на высоком уровне в течение длительного времени.

Я хочу играть в футбол на самом высоком уровне как можно дольше. Я вижу в этих игроках источник мотивации и вдохновения для этого. 

Я чувствую, что нахожусь в хорошем психологическом и физическом состоянии, чтобы провести еще один отличный сезон, и надеюсь, что так будет продолжаться еще много лет», – сказал 31-летний нападающий «Баварии» и сборной Англии

12 комментариев
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Ну, удачи! Хороший парень, но страшно невезучий!
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Хочу выиграть своей первый трофей в жизни!
Ну хотя бы кубок кока-колы!

PS Харри блестящий футболист, но ситуация с трофеями и правда забавная
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Удачи Харри - скромный спортсмен и человек - удачи ему!
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Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Ты как всегда первый на ветке Баварии😃 любишь ее, скажи честно? Трофеи у Харри будут уже в этом сезоне, поиграет еще лет 5 на высшем уровне, все будет хорошо✊🏻
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Надо как с Копой, как возьмет кубок Германии, сразу заносить ЗМ по совокупности!
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Месси это отдельное звено
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Фанаты Англии: неееет! )) 🏆
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Харри ищет вдохновение в Роналду и никак не может выиграть трофей 🤣
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Ответ bel01
Хочу выиграть своей первый трофей в жизни! Ну хотя бы кубок кока-колы! PS Харри блестящий футболист, но ситуация с трофеями и правда забавная
Чего забавного? Он провел только 1 сезон в топ клубе. Притом кубок Германии Бавария выигрывает крайне не постоянно, то есть не выиграл только 1 трофей это Бундеслигу. А Шпоры и сборная Англия не те команды которые берут трофеи.
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