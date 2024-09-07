Харри Кейн: «Хочу играть на самом высоком уровне как можно дольше. Вижу в Роналду, Месси и Модриче источник вдохновения и мотивации»

Харри Кейн вдохновлен футбольным долголетием Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Когда я смотрю на таких игроков, как , и , на всех этих игроков, которые играют в возрасте около 35 и около 40 лет, это вдохновляет меня, потому что это показывает, что можно играть на высоком уровне в течение длительного времени.

Я хочу играть в футбол на самом высоком уровне как можно дольше. Я вижу в этих игроках источник мотивации и вдохновения для этого.

Я чувствую, что нахожусь в хорошем психологическом и физическом состоянии, чтобы провести еще один отличный сезон, и надеюсь, что так будет продолжаться еще много лет», – сказал 31-летний нападающий «Баварии» и сборной .