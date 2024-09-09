Экс-форвард сборной Италии Скиллачи госпитализирован. У лучшего игрока ЧМ-1990 рак толстой кишки, он в стабильном состоянии

Сальваторе Скиллачи попал в больницу.

59-летний бывший футболист, известный как Тото, был госпитализирован в Палермо. В 2022 году у итальянца диагностировали рак толстой кишки, в результате чего он был дважды прооперирован.

«Учитывая бесчисленные звонки от СМИ и циркулирующие неприятные слухи, мы поясняем, что наш любимый Тото находится в стабильном состоянии и под постоянным наблюдением опытной команды врачей днем ​​и ночью», – говорится в заявлении его семьи в соцсетях.

Скиллачи выступал за такие клубы, как « », « », « » и « ». На его счету 7 голов в 16 матчах за сборную Италии. Шесть из них были забиты во время чемпионата мира 1990 года, который проходил в . стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.