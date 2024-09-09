Экс-форвард сборной Италии Скиллачи госпитализирован. У лучшего игрока ЧМ-1990 рак толстой кишки, он в стабильном состоянии

Теги Интер Мессина Ювентус высшая лига Япония Джубило Ивата Сборная Италии по футболу серия А Италия происшествия Сальваторе Скиллачи Здоровье Футбол

Сальваторе Скиллачи попал в больницу.

59-летний бывший футболист, известный как Тото, был госпитализирован в Палермо. В 2022 году у итальянца диагностировали рак толстой кишки, в результате чего он был дважды прооперирован.

«Учитывая бесчисленные звонки от СМИ и циркулирующие неприятные слухи, мы поясняем, что наш любимый Тото находится в стабильном состоянии и под постоянным наблюдением опытной команды врачей днем ​​и ночью», – говорится в заявлении его семьи в соцсетях.

Скиллачи выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Интер», «Мессина» и «Джубило Ивата». На его счету 7 голов в 16 матчах за сборную Италии. Шесть из них были забиты во время чемпионата мира 1990 года, который проходил в Италии. Скиллачи стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.

2 комментария
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На ЧЕ-88 в атаке играли Манчини и Виалли.
На ЧМ-90 их затмили Скиллачи и Баджо.
+4
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Ответ Александра Дежина
Комментарий удален модератором
к сожалению рак может везде вылезти, и в простате, и в горле, и по всему телу вне зависимости кто и чем по жизни занимался...
здоровья!
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