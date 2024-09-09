Зидан про АПЛ: «Не владею английским в совершенстве. Некоторые тренеры приходят на работу без знания языка, но я работаю по-другому»
Зинедин Зидан объяснил, почему отказывается от работы в АПЛ.
Бывшего главного тренера «Реала» ранее связывали с возможным назначением в «Манчестер Юнайтед».
«Я понимаю английский язык, но не владею им в совершенстве.
Знаю, что некоторые тренеры приходят на работу в клубы без знания языка, но я работаю по-другому.
Много элементов играют свою роль в достижении победы – это глобальный фактор. Я знаю, что мне нужно для победы», – сказал Зинедин Зидан в интервью L’Equipe.
Но тренерует хорошо
Все итак понимают, почему он не берётся за работу
а про язык это просто интеллигентная отговорка. как бы то ни было, он может себе это позволить
так лучше остаться легендой реала ,чем с позором быть выкинутым из маню
Сказал бы правду: "не хочу портить реноме, работая без ручных судей переса и суперзвездного состава"
© К.С.Якин