Зидан про АПЛ: «Не владею английским в совершенстве. Некоторые тренеры приходят на работу без знания языка, но я работаю по-другому»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан объяснил, почему отказывается от работы в АПЛ.

Бывшего главного тренера «Реала» ранее связывали с возможным назначением в «Манчестер Юнайтед».

«Я понимаю английский язык, но не владею им в совершенстве.

Знаю, что некоторые тренеры приходят на работу в клубы без знания языка, но я работаю по-другому.

Много элементов играют свою роль в достижении победы – это глобальный фактор. Я знаю, что мне нужно для победы», – сказал Зинедин Зидан в интервью L’Equipe.

45 комментариев
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Гуд ибенинг
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Ответ Dszubov
Курсы иностранных языков в Балашихе советую
Бонжур, ёпта!
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Курсы иностранных языков в Балашихе советую
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Но я работаю по-другому. Поэтому не работаю.
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Ой, да ладно брешить, в МЮ например пол команды на испанском могут говорить свободно, уж с парой человек мог бы и через переводчика либо ассистента донести. Просто ссыт
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Слуцкий вроде не эксперт китайского языка
Но тренерует хорошо
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Там у Дешама вроде намечается эмоциональное и творческое выгорание...
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Ответ Dszubov
Курсы иностранных языков в Балашихе советую
рекомендую ёпта
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Ответ Жэд Кэлэд
Хорошо, что Гвардиола, Клопп, Конте, Раньери владеют английским В СОВЕРШЕНСТВЕ.
Клопп фактически в совершенстве, Гвардиола на очень высоком уровне, остальных не слышал.
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Фром май Харт достаточно для возвращения МЮ на вершины
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Ответ UnforgivenX2
и чо? если бы он что-то из себя представлял как тренер, он бы хоть одну чашку где-то как-то ещё попытался взять
И ничО. Если бы он хотел брать чашки, то пошел бы 2 года назад в ПСЖ и брал бы кучу чашек каждый год, но он их послал.
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Ответ Max Maximus
Слуцкий вроде не эксперт китайского языка Но тренерует хорошо
Ну Зизу про это и сказал: «Некоторые тренеры…»
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Ответ Max Maximus
Слуцкий вроде не эксперт китайского языка Но тренерует хорошо
Он знает англ, а все китайцы тоже его понимают
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Ответ Alexx109o
Зачем Зидану это болото, он давно уже прошел клубный футбол в качестве тренера
Зачем Пеп продолжает тренировать, если он прошёл футбол в первом же сезоне, оформив требл?
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Плохому танцору незнание языка мешает.
Все итак понимают, почему он не берётся за работу
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Все игроки отмечали что много общались с Зиданом ( ну на которых он рассчитывал) Например тонкая натура Иско при нем играл отлично. Я бы не удивился если бы и Погба заиграл. Каким то игрокам такое нужно и это нормально. Зидан берет не супер тактикой, а человеческим отношением и авторитетом
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может ему просто некомфортно в Англии жить: мужик с юга Франции, играл в Италии и Испании

а про язык это просто интеллигентная отговорка. как бы то ни было, он может себе это позволить
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наверное,сам понимает свой уровень как тренера
так лучше остаться легендой реала ,чем с позором быть выкинутым из маню
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Хорошо, что Гвардиола, Клопп, Конте, Раньери владеют английским В СОВЕРШЕНСТВЕ.
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Ответ red hikkikomori
Ой, да ладно брешить, в МЮ например пол команды на испанском могут говорить свободно, уж с парой человек мог бы и через переводчика либо ассистента донести. Просто ссыт
Жаль только, что Зизу и испанский в совершенстве не знает. Говорить может, лучше даже, чем Мутко, но до совершенства ему далеко.
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Маццари и Бьелса вспомнились
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Ответ Personology Center
Бонжур, ёпта!
Ухаха
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ага, поэтому не тренирует больше 3 лет в самом расцвете сил.
Сказал бы правду: "не хочу портить реноме, работая без ручных судей переса и суперзвездного состава"
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Ответ am@mudasobwa.ru
Клопп фактически в совершенстве, Гвардиола на очень высоком уровне, остальных не слышал.
Конте и Раньери оба с трудом говорят но у Раньери чуть получше с произношением, понимать его легче.
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«Языками не владею, ваше благородие»
© К.С.Якин
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Ответ Burel
ага, поэтому не тренирует больше 3 лет в самом расцвете сил. Сказал бы правду: "не хочу портить реноме, работая без ручных судей переса и суперзвездного состава"
это правда
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болтун.
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Ответ фанат спартака с 1967
наверное,сам понимает свой уровень как тренера так лучше остаться легендой реала ,чем с позором быть выкинутым из маню
Да, он явно понимает свой уровень - это 3 ЛЧ подряд и одна в роли ассистента Анчи.
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Таким отношением Зизу пора заканчивать тр. карьеру, не факт всборной франций гарантия выиграть трофеи. Видимо ждет Анчелотти когда его уволит.
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Ответ red hikkikomori
Ой, да ладно брешить, в МЮ например пол команды на испанском могут говорить свободно, уж с парой человек мог бы и через переводчика либо ассистента донести. Просто ссыт
Остальные бы тоже быстро выучили испанский)
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