Зидан про АПЛ: «Не владею английским в совершенстве. Некоторые тренеры приходят на работу без знания языка, но я работаю по-другому»

Зинедин Зидан объяснил, почему отказывается от работы в АПЛ.

Бывшего главного тренера « » ранее связывали с возможным назначением в « ».

«Я понимаю английский язык, но не владею им в совершенстве.

Знаю, что некоторые тренеры приходят на работу в клубы без знания языка, но я работаю по-другому.

Много элементов играют свою роль в достижении победы – это глобальный фактор. Я знаю, что мне нужно для победы», – сказал в интервью L’Equipe.