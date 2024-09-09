Бруну о 2:1 с Шотландией: «Португалия старалась как можно скорее отыграться после их быстрого гола. После перерыва успокоились, забили дважды благодаря терпению»
Бруну Фернандеш оценил победу над Шотландией (2:1) в Лиге наций.
«Мы старались как можно скорее отыграться после их быстрого гола. Мы хотели забить, но в первом тайме не получилось, и это нас немного расстраивало.
После перерыва мы стали играть поспокойнее, забрали мяч и запаслись терпением. Это позволило нам забить первый гол, а потом, благодаря, опять же, терпению, и второй», – сказал хавбек сборной Португалии.