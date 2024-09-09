Бруну о 2:1 с Шотландией: «Португалия старалась как можно скорее отыграться после их быстрого гола. После перерыва успокоились, забили дважды благодаря терпению» 

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Шотландии по футболу Бруну Фернандеш Лига наций УЕФА Футбол

Бруну Фернандеш оценил победу над Шотландией (2:1) в Лиге наций.

«Мы старались как можно скорее отыграться после их быстрого гола. Мы хотели забить, но в первом тайме не получилось, и это нас немного расстраивало.

После перерыва мы стали играть поспокойнее, забрали мяч и запаслись терпением. Это позволило нам забить первый гол, а потом, благодаря, опять же, терпению, и второй», – сказал хавбек сборной Португалии.

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