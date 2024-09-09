Невеш о саудовской лиге: «При 40 градусах я бегаю больше, чем в Англии, судя по GPS. Я в отличной форме, как и Криштиану»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Рубен Невеш Футбол

Рубен Невеш считает, что футбол в Саудовской Аравии не уступает европейскому.

Футбол в Саудовской Аравии слабее европейского?

– Я советую всем, кто так считает, посмотреть футбол в Саудовской Аравии. Могу сказать, что, судя по данным моего GPS, я бегаю больше, чем в Англии – разница в том, что я делаю это при температуре 40 градусов. Я чувствую, что я в отличной физической форме, как и Криштиану.

– Сможет ли он забить 1000 голов?

– В случае с Роналду возможно все, – сказал полузащитник сборной Португалии и «Аль-Хилаля».

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4 комментария
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Ты не сможешь никогда так, как Криштиану. Роналду в твои годы играл не там, где ты играешь.
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Не примазывайся)
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Кстати на первый игрок с СА выглядит очень достойно,да команды 2 топовые всего, но какие составы и очень не дурно играют.И многие игроки в хорошей форме,в отличие от тех же переходов, в свое время в Эмираты, Китай, Млс. Куману на заметку )))
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Леброн - 40.000
Роналду - 1000
Овечкин - 900

Рекорды на века!!!
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