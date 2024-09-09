Невеш о саудовской лиге: «При 40 градусах я бегаю больше, чем в Англии, судя по GPS. Я в отличной форме, как и Криштиану»
Рубен Невеш считает, что футбол в Саудовской Аравии не уступает европейскому.
– Футбол в Саудовской Аравии слабее европейского?
– Я советую всем, кто так считает, посмотреть футбол в Саудовской Аравии. Могу сказать, что, судя по данным моего GPS, я бегаю больше, чем в Англии – разница в том, что я делаю это при температуре 40 градусов. Я чувствую, что я в отличной физической форме, как и Криштиану.
– Сможет ли он забить 1000 голов?
– В случае с Роналду возможно все, – сказал полузащитник сборной Португалии и «Аль-Хилаля».
Роналду - 1000
Овечкин - 900
Рекорды на века!!!