Невеш о саудовской лиге: «При 40 градусах я бегаю больше, чем в Англии, судя по GPS. Я в отличной форме, как и Криштиану»

Рубен Невеш считает, что футбол в Саудовской Аравии не уступает европейскому.

– в Саудовской Аравии слабее европейского?

– Я советую всем, кто так считает, посмотреть футбол в Саудовской Аравии. Могу сказать, что, судя по данным моего GPS, я бегаю больше, чем в Англии – разница в том, что я делаю это при температуре 40 градусов. Я чувствую, что я в отличной физической форме, как и .

– Сможет ли он забить 1000 голов?

– В случае с Роналду возможно все, – сказал полузащитник сборной Португалии и « ».