Родриго о роли в сборной Бразилии: «Часто я просто заполняю пробелы. Некому сыграть справа? Выпускайте Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Это может мешать мне, но я командный игрок»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Родриго Футбол

Родриго рассказал о своей роли в сборной Бразилии.

«Часто мне приходится просто заполнять пробелы. Кого-то не хватает? Выпускайте Родриго. Некому сыграть справа? Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Вот и все.

Это может немного мешать мне [развиваться], но я командный игрок», – сказал вингер «Реала».

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13 комментариев
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Родриго часто недооценивают. Да, ему ещё есть куда прибавлять, но он баланс обеспечивает.
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Да и в Реале тоже самое
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Ответ Dexter Morgan
Родриго часто недооценивают. Да, ему ещё есть куда прибавлять, но он баланс обеспечивает.
К сожалению такой он, игрок функция пока, нужно в другую команду ему, в реале так и будет дальше.
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Ответ sp.msk.86
К сожалению такой он, игрок функция пока, нужно в другую команду ему, в реале так и будет дальше.
Ну я верю, что он прибавит. Он и так много важных голов забил уже. И забьёт. Вся карьера впереди. Не надо его никуда отпускать. Таких игроков нет на рынке.
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Ответ sp.msk.86
К сожалению такой он, игрок функция пока, нужно в другую команду ему, в реале так и будет дальше.
Мне он чем-то напоминает Алексиса времен Барсы. Ставили справа — да, был полезен — да. Однако перейдя в Арсенал и начав играть на любимом левом фланге, он превратился в игрока мирового уровня. Родриго тоже ждет такая судьба, если он захочет покинуть Реал
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Как неприкаянный
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Так в этом и есть его главная оценка. Он не звездный игрок, не может быть центром команды, центром системы. Это не Винисиус. Ему с этим смириться придется в любом случае. Не думаю что в любой команде что-то изменится. Но такой заплаткой человек приносит много пользы.
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Наоборот лестно должно быть, универсальный игрок
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Родриго пора в Сити, там он раскроется
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Парень стал о чём-то догадываться)
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Многовато балабольства для игрока топ-1000 ЗМ
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Ответ ML26
Мне он чем-то напоминает Алексиса времен Барсы. Ставили справа — да, был полезен — да. Однако перейдя в Арсенал и начав играть на любимом левом фланге, он превратился в игрока мирового уровня. Родриго тоже ждет такая судьба, если он захочет покинуть Реал
Можно перейти в тот же Арсенал и думаю будет круто.
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Ответ arspurs9
Так в этом и есть его главная оценка. Он не звездный игрок, не может быть центром команды, центром системы. Это не Винисиус. Ему с этим смириться придется в любом случае. Не думаю что в любой команде что-то изменится. Но такой заплаткой человек приносит много пользы.
Мне кажется если Родриго будет всегда играть на левом фланге будет лучше винисиуса в Ла лиге.
Винисиус очень хорош в ЛЧ и но у него очень средние цифры в Ла лиге.
90очков за 180 игр это несерьёзно.
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