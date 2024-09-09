Родриго о роли в сборной Бразилии: «Часто я просто заполняю пробелы. Некому сыграть справа? Выпускайте Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Это может мешать мне, но я командный игрок»
Родриго рассказал о своей роли в сборной Бразилии.
«Часто мне приходится просто заполнять пробелы. Кого-то не хватает? Выпускайте Родриго. Некому сыграть справа? Родриго. Нет центрфорварда? Есть Родриго. Вот и все.
Это может немного мешать мне [развиваться], но я командный игрок», – сказал вингер «Реала».
Винисиус очень хорош в ЛЧ и но у него очень средние цифры в Ла лиге.
90очков за 180 игр это несерьёзно.