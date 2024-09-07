Родриго про 1:0 с Эквадором: «Бразилии нужна была эта победа, и не важно, красивая она или нет»
Родриго оценил победу сборной Бразилии над Эквадором (1:0) в отборе ЧМ-2026.
«Селесао» прервали серию из 3 поражений в турнире и вышли на 4-е место в таблице.
«Нам нужна была эта победа, и не важно, красивая она или нет. Я доволен победой и забитым голом.
Надеюсь, это поможет нам играть лучше и дойти до того уровня, которого хотим достичь, чтобы двигаться вперед», – сказал форвард сборной Бразилии в эфире TV Globo.