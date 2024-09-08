Мбаппе останется в запасе на матч Франции с Бельгией, вероятно. Дешам предоставит отдых форварду «Реала» (L’Equipe)

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе, вероятно, останется в запасе в матче с Бельгией.

Форвард сборной Франции и «Реала» провел на поле весь матч против Италии в 1-м туре группового этапа Лиги наций (1:3).

Как пишет L’Equipe, Дидье Дешам, скорее всего, предоставит Мбаппе отдых в следующей игре против Бельгии.

Ранее главный тренер французской сборной заявил, что будет ротировать состав во время матчей Лиги наций.

«Я считаю, что шесть матчей Лиги наций должны служить для опробования новых игроков и распределения игрового времени. Я не собираюсь менять этот курс, даже если это может повлиять на результат.

Если бы у нас был другой календарь, с отборочными матчами к чемпионату мира, я бы не выбрал этот путь, это точно», – сказал Дешам.

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1 комментарий
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