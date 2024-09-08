Мбаппе останется в запасе на матч Франции с Бельгией, вероятно. Дешам предоставит отдых форварду «Реала» (L’Equipe)

Килиан Мбаппе, вероятно, останется в запасе в матче с Бельгией.

Форвард сборной и « » провел на поле весь матч против Италии в 1-м туре группового этапа наций (1:3).

Как пишет L’Equipe, Дидье Дешам, скорее всего, предоставит отдых в следующей игре против .

Ранее главный тренер французской сборной заявил, что будет ротировать состав во время матчей Лиги наций.

«Я считаю, что шесть матчей Лиги наций должны служить для опробования новых игроков и распределения игрового времени. Я не собираюсь менять этот курс, даже если это может повлиять на результат.

Если бы у нас был другой календарь, с отборочными матчами к чемпионату мира, я бы не выбрал этот путь, это точно», – сказал Дешам.