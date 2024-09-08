Тедеско о вылете Бельгии с Евро: «Совру, если скажу, что матч с Францией забыт, это все еще больно. Мы могли победить»
Доменико Тедеско рассказал, что до сих пор переживает о вылете Бельгии с Евро.
В 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгии уступила команде Франции с минимальным счетом 0:1.
«Матч с Францией на Евро был равным. Мы тоже могли победить. Франция была чуть лучше, они заслужили победу, но у нас тоже были шансы.
Совру, если скажу, что этот матч забыт, нет, это все еще больно. Я часто думаю о чемпионате Европы, но нужно смотреть и вперед», – заявил главный тренер сборной Бельгии.
9 сентября Бельгия сыграет с Францией в рамках Лиги наций.