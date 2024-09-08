Тедеско о вылете Бельгии с Евро: «Совру, если скажу, что матч с Францией забыт, это все еще больно. Мы могли победить»

Доменико Тедеско рассказал, что до сих пор переживает о вылете Бельгии с Евро.

В 1/8 финала сборная уступила команде с минимальным счетом 0:1.

«Матч с Францией на Евро был равным. Мы тоже могли победить. Франция была чуть лучше, они заслужили победу, но у нас тоже были шансы.

Совру, если скажу, что этот матч забыт, нет, это все еще больно. Я часто думаю о чемпионате Европы, но нужно смотреть и вперед», – заявил главный тренер сборной Бельгии.

9 сентября Бельгия сыграет с Францией в рамках Лиги наций.