Пономарев о матче с Вьетнамом: «Не стоило даже выезжать на игру с такой командой. В Азию не надо переходить, когда закончится СВО, нас везде примут с удовольствием»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу Владимир Алексеевич Пономарев Политика Р-Спорт Футбол

Владимир Пономарев высказался против перехода в Азию.

5 сентября сборная России победила в товарищеском матче команду Вьетнама со счетом 3:0. Встреча проходила в Ханое. 7 сентября национальная команда должна была сыграть со сборной Таиланда, но матч был отменен из-за тайфуна.

«Да, действительно, не стоит переходить в Азию. И логистика, и погодные условия играют роль. Надо повариться в собственном соку. Когда закончится СВО, все встанет на свои места – нас везде будут принимать и с большим удовольствием.

На игру с такой командой не стоило даже выезжать. Только время потеряли и тренировочный процесс, наверно, испортили. Нужно было играть в России, где-нибудь в небольшом городке, собрать команды первой, второй и молодежной сборных. Я бы с удовольствием пошел посмотреть, кто что из себя представляет. Много бы можно было игроков просмотреть. Здесь большая ошибка была, конечно, футбольного руководства – в такую дорогу пускаться», – сказал бывший защитник ЦСКА.

5 комментариев
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Почему не надо было выезжать-то? Сборная должна жить и играть с другими сборными. Пусть слабыми, но и в официальных отборах попадаются Лихтенштейны и Сан-Марино. Когда играешь с другими сборными, в этом есть хоть какой-то соревновательный элемент. Наша сборная против другой. А кому интересно играть с молодежкой или сборной легионеров? Вот это точно никому не нужно.
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НУ полетели и полтели.Достали ныть.
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Везде примут и чемпионаты объединим!
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Не знал, что «сво» это что-то типа сюжета Терминатора или Назад в будущее - в конце окажется, что мы предотвратили всё, и нас никогда за это «сво» и не выкидывали отовсюду. Круто! Тогда не только с Вьетнамом, а вообще играть не имеет смысла. Победим и вернемся в 2007й!))
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