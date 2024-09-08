Пономарев о матче с Вьетнамом: «Не стоило даже выезжать на игру с такой командой. В Азию не надо переходить, когда закончится СВО, нас везде примут с удовольствием»

Владимир Пономарев высказался против перехода в Азию.

5 сентября сборная России победила в товарищеском матче команду Вьетнама со счетом 3:0. Встреча проходила в Ханое. 7 сентября национальная команда должна была сыграть со сборной Таиланда, но матч был отменен из-за тайфуна.



«Да, действительно, не стоит переходить в Азию. И логистика, и погодные условия играют роль. Надо повариться в собственном соку. Когда закончится СВО, все встанет на свои места – нас везде будут принимать и с большим удовольствием.

На игру с такой командой не стоило даже выезжать. Только время потеряли и тренировочный процесс, наверно, испортили. Нужно было играть в России, где-нибудь в небольшом городке, собрать команды первой, второй и молодежной сборных. Я бы с удовольствием пошел посмотреть, кто что из себя представляет. Много бы можно было игроков просмотреть. Здесь большая ошибка была, конечно, футбольного руководства – в такую дорогу пускаться», – сказал бывший защитник ЦСКА.