Калафьори не сыграет с Израилем из-за травмы, полученной в игре с Францией. Итальянец возвращается в «Арсенал»

Риккардо Калафьори покинет расположение сборной Италии из-за травмы.

Защитник столкнулся с Усманом Дембеле во втором тайме матча Лиги наций против сборной Франции (3:1) и был вынужден покинуть поле, по всей видимости, повредив икроножную мышцу.

Как сообщает The Athletic, возвращается в « » для прохождения дальнейшего обследования. Футболист не сыграет в завтрашнем матче сборной с Израилем.

Калафьори был куплен «канонирами» этим летом у «Болоньи» за 42 миллиона фунтов.