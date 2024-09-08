Калафьори не сыграет с Израилем из-за травмы, полученной в игре с Францией. Итальянец возвращается в «Арсенал»
Риккардо Калафьори покинет расположение сборной Италии из-за травмы.
Защитник столкнулся с Усманом Дембеле во втором тайме матча Лиги наций против сборной Франции (3:1) и был вынужден покинуть поле, по всей видимости, повредив икроножную мышцу.
Как сообщает The Athletic, Калафьори возвращается в «Арсенал» для прохождения дальнейшего обследования. Футболист не сыграет в завтрашнем матче сборной Италии с Израилем.
Калафьори был куплен «канонирами» этим летом у «Болоньи» за 42 миллиона фунтов.