Калафьори не сыграет с Израилем из-за травмы, полученной в игре с Францией. Итальянец возвращается в «Арсенал»

Теги премьер-лига Англия Сборная Италии по футболу Арсенал травмы сборная Израиля по футболу Лига наций УЕФА Риккардо Калафьори Футбол

Риккардо Калафьори покинет расположение сборной Италии из-за травмы.

Защитник столкнулся с Усманом Дембеле во втором тайме матча Лиги наций против сборной Франции (3:1) и был вынужден покинуть поле, по всей видимости, повредив икроножную мышцу. 

Как сообщает The Athletic, Калафьори возвращается в «Арсенал» для прохождения дальнейшего обследования. Футболист не сыграет в завтрашнем матче сборной Италии с Израилем.

Калафьори был куплен «канонирами» этим летом у «Болоньи» за 42 миллиона фунтов.

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2 комментария
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Ответ Олег Олег
Отличный защитник! Лучший сейчас в футболе. Может и атаку начать и обостряющие пасы выдать и в защите собственно.
Лучший в футболе, но не лучший в Арсенале
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