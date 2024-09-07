Калафьори травмировался в матче с Францией. Дембеле случайно ударил защитника шипами в ногу
Риккардо Калафьори получил травму в матче сборной Италии.
Вчера итальянцы одержали победу над Францией (3:1) в матче 1-го тура Лиги наций.
Защитник «Арсенала» получил повреждение в результате столкновения с Усманом Дембеле, который неудачно приземлился после борьбы с другим итальянцем. Француз попал Калафьори в заднюю часть ноги шипами. После этого футболист пытался играть в течение еще нескольких минут, но в итоге его пришлось заменить.
«Калафьори необходимо обследовать, но у нас хорошие врачи, поэтому мы надеемся, что он восстановится», – отметил главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти.
Ну так в сборной сломали...
В этом только купили Мерино и Калафьори, и тоже с травмами, даже поиграть не успели, что за дичь