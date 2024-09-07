Калафьори травмировался в матче с Францией. Дембеле случайно ударил защитника шипами в ногу

Риккардо Калафьори получил травму в матче сборной Италии.

Вчера итальянцы одержали победу над Францией (3:1) в матче 1-го тура наций.

Защитник « » получил повреждение в результате столкновения с , который неудачно приземлился после борьбы с другим итальянцем. Француз попал Калафьори в заднюю часть ноги шипами. После этого футболист пытался играть в течение еще нескольких минут, но в итоге его пришлось заменить.

« необходимо обследовать, но у нас хорошие врачи, поэтому мы надеемся, что он восстановится», – отметил главный тренер итальянцев .