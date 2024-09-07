Калафьори травмировался в матче с Францией. Дембеле случайно ударил защитника шипами в ногу

Теги Лучано Спаллетти премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу Арсенал травмы Усман Дембеле Лига наций УЕФА Риккардо Калафьори Футбол

Риккардо Калафьори получил травму в матче сборной Италии.

Вчера итальянцы одержали победу над Францией (3:1) в матче 1-го тура Лиги наций.

Защитник «Арсенала» получил повреждение в результате столкновения с Усманом Дембеле, который неудачно приземлился после борьбы с другим итальянцем. Француз попал Калафьори в заднюю часть ноги шипами. После этого футболист пытался играть в течение еще нескольких минут, но в итоге его пришлось заменить.

«Калафьори необходимо обследовать, но у нас хорошие врачи, поэтому мы надеемся, что он восстановится», – отметил главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти.

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8 комментариев
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В Арсенале берегли,потихоньку время давали...
Ну так в сборной сломали...
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Топ-клубы должны объединиться и запретить участие игроков основы в товарняках и в новых, придуманных турнирах УЭФА.
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Я всё жду, когда клубы начнут возбухать против погони УЭФА за доп.бабками за счёт фут.клубов. Они танцуют игроков, не заказывая музыку. Сделали якобы турнир, вместо товарняков Где раньше такого упора не было,наигрывая связки, молодняк и т.д.
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В прошлом сезоне купили Тимбера, сразу же сломался с крестами.
В этом только купили Мерино и Калафьори, и тоже с травмами, даже поиграть не успели, что за дичь
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Дембеле, в своём репертуаре:)))
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Ответ GrandPapa
Я всё жду, когда клубы начнут возбухать против погони УЭФА за доп.бабками за счёт фут.клубов. Они танцуют игроков, не заказывая музыку. Сделали якобы турнир, вместо товарняков Где раньше такого упора не было,наигрывая связки, молодняк и т.д.
уже попытались же Суперлигу сделать
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