Паулиньо завершил карьеру в 36 лет. Экс-хавбек «Барсы» и сборной Бразилии заплакал, произнося прощальную речь
Паулиньо объявил о завершении карьеры.
36-летний экс-полузащитник «Коринтианса», «Барселоны», «Тоттенхэма», «Гуанчжоу» и сборной Бразилии опубликовал видеообращение в соцсетях. Произнося речь, Паулиньо не смог сдержать слез.
«Мне выпала честь много раз стать чемпионом и выигрывать важные трофеи, принять участие в двух чемпионатах мира и выступать за «Барселону». Я оставил большое наследие.
Во время своего последнего матча за «Коринтианс» я понимал, что этот матч будет для меня финальным, и это был лучший способ попрощаться – на глазах у 45 тысяч наших болельщиков», – сказал Паулиньо.
Паулиньо выиграл чемпионат и Кубок Испании в составе «Барселоны», со сборной Бразилии победил на Кубке конфедераций-2013. С «Коринтиансом» футболист выигрывал чемпионат Бразилии, становился победителем клубного чемпионата мира и обладателем Кубка Либертадорес. Кроме того, он стал трехкратным чемпионом Китая, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов АФК.
Даже если бы Бармалей поджог Камп-Ноу, он бы не причинил Барсе худшего вреда, чем купив за оверпрайс бесполезного днаря Коутиньо и заменив им Паулиньо. .