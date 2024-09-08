Паулиньо завершил карьеру в 36 лет. Экс-хавбек «Барсы» и сборной Бразилии заплакал, произнося прощальную речь

Паулиньо объявил о завершении карьеры.

36-летний экс-полузащитник «Коринтианса», «Барселоны», « », « » и сборной опубликовал видеообращение в соцсетях. Произнося речь, Паулиньо не смог сдержать слез.

«Мне выпала честь много раз стать чемпионом и выигрывать важные трофеи, принять участие в двух чемпионатах мира и выступать за «Барселону». Я оставил большое наследие.

Во время своего последнего матча за « » я понимал, что этот матч будет для меня финальным, и это был лучший способ попрощаться – на глазах у 45 тысяч наших болельщиков», – сказал .

Паулиньо выиграл чемпионат и Кубок Испании в составе «Барселоны», со сборной Бразилии победил на Кубке конфедераций-2013. С «Коринтиансом» футболист выигрывал чемпионат Бразилии, становился победителем клубного чемпионата мира и обладателем Кубка Либертадорес. Кроме того, он стал трехкратным чемпионом Китая, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов АФК.