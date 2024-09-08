Паулиньо завершил карьеру в 36 лет. Экс-хавбек «Барсы» и сборной Бразилии заплакал, произнося прощальную речь

Теги Паулиньо Коринтианс высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Тоттенхэм высшая лига Китай Гуанчжоу соцсети Футбол

Паулиньо объявил о завершении карьеры.

36-летний экс-полузащитник «Коринтианса», «Барселоны», «Тоттенхэма», «Гуанчжоу» и сборной Бразилии опубликовал видеообращение в соцсетях. Произнося речь, Паулиньо не смог сдержать слез.

«Мне выпала честь много раз стать чемпионом и выигрывать важные трофеи, принять участие в двух чемпионатах мира и выступать за «Барселону». Я оставил большое наследие.

Во время своего последнего матча за «Коринтианс» я понимал, что этот матч будет для меня финальным, и это был лучший способ попрощаться – на глазах у 45 тысяч наших болельщиков», – сказал Паулиньо.

Паулиньо выиграл чемпионат и Кубок Испании в составе «Барселоны», со сборной Бразилии победил на Кубке конфедераций-2013. С «Коринтиансом» футболист выигрывал чемпионат Бразилии, становился победителем клубного чемпионата мира и обладателем Кубка Либертадорес. Кроме того, он стал трехкратным чемпионом Китая, выигрывал Кубок страны и Лигу чемпионов АФК.

 

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо за сезон в Барселоне. Бился за каждый сантиметр поля. Тот момент, когда игрок провёл 1 сезон, но от его ухода было грустно.
+31
-5
+26
Можно понять. Да и вообще был добряком.
+11
-2
+9
Ответ alexey102rus
Как-то бестолково у него карьера прошла. Вроде и мог играть на уровне, но выбрал лёгкий путь из большого заработка в Китае и игр в Бразилии
Учитывая, что он в Литве начинал, и смог пройти такой путь, карьера получилась шикарной:)
+6
-1
+5
Ответ alexey102rus
Как-то бестолково у него карьера прошла. Вроде и мог играть на уровне, но выбрал лёгкий путь из большого заработка в Китае и игр в Бразилии
Всем бы так бестолково карьеру проводить.Поиграл за Барселону,поиграл в АПЛ,поиграл в бразильском топе и за сборную Бразилии,заработал кучу денег
+4
0
+4
Ответ Sminem
поиграл всю карьеру в мешках сначала Китай, потом бчк
полегчало??
+5
-1
+4
Ответ Нефанатик
Бразильцам только дай повод по плакать
Если ты всю жизнь посвятил футболу, то большинство чуть плачут когда объявляют о завершении карьеры.
+5
-1
+4
Ответ rigobersong
Учитывая, что он в Литве начинал, и смог пройти такой путь, карьера получилась шикарной:)
Литва это скорее недоразумение. Вроде Тиаго Силвы в Динамо)))
+4
-1
+3
Ответ alexey102rus
Но потенциал и возможности у него были намного выше, чем один сезон в Барселоне и несколько Тоттенхеме. Он мог построить достойную карьеру в Европе
Кому это нужно?Вы о футболе рассуждаете как школьники,застрявшие в детских влажных мечтах об играх за Реал,Барсу,о том чтоб ваше имя скандировал полный стадион,вы выиграли кучу бесполезных чашек и забивали в финале ЛЧ.Для футболиста футбол это прежде всего работа,Паулиньо поиграл в статусных клубах,выступал за сборную,заработал кучу денег в Китае,о такой карьере,не только футболист а среднестатистический обыватель может только мечтать
+3
0
+3
Года 5 играл на хорошем уровне.
+4
-1
+3
Ответ Do you know?_1116343357
Если ты всю жизнь посвятил футболу, то большинство чуть плачут когда объявляют о завершении карьеры.
все верно.
+3
-1
+2
Нужно было перехватывать его у Тоттенхэма, он создан для Барсы, но пришел уже слишком поздно.
+1
0
+1
Ответ Нефанатик
Большинство не плачут. Плачут в основном бразильцы. Кроос вот недавно завершил, чемпион мира, выиграл все и вся. Никаких слез. Зидан - молча ушел, Мальдини, Пуйоль да много их.
ну не заплакал Кроос, и что? сколько помню большинство все равно слезятся.
+2
-1
+1
хороший был игрок,качественный и без бразильских понтов
0
0
0
А я его помню по Шпорам. Интересный игрок, но как-то вот не вписался, не задержался. Попал под перестройку Поча.
0
0
0
Его слив в угоду бесполезному Коутинью был началом конца той Барселоны. Этот человек придавал команде баланса, на фоне лентяев Суареса и Ракитича.
Даже если бы Бармалей поджог Камп-Ноу, он бы не причинил Барсе худшего вреда, чем купив за оверпрайс бесполезного днаря Коутиньо и заменив им Паулиньо. .
0
0
0
Ответ Travis Henderson
Всем бы так бестолково карьеру проводить.Поиграл за Барселону,поиграл в АПЛ,поиграл в бразильском топе и за сборную Бразилии,заработал кучу денег
Но потенциал и возможности у него были намного выше, чем один сезон в Барселоне и несколько Тоттенхеме. Он мог построить достойную карьеру в Европе
0
0
0
Ответ alexey102rus
Как будто играя за Барселону он едва сводил концы с концами. Если рассуждать как вы, то непонятно зачем он продолжал играть после Китая. Для чего? Денег заработал на несколько поколений, можно было в 30-31 закончить и спокойно тратить заработанное
Ты когда деньги зарабатываешь,у тебя есть какая-то отметка,достигнув которой ты скажешь: Всё,я достаточно заработал,хватит.?Мы в капитализме живем,если есть возможность заработать денег,зарабатывай.Лишними не будут
0
0
0
Ответ Do you know?_1116343357
ну не заплакал Кроос, и что? сколько помню большинство все равно слезятся.
Я привел тебе в пример 4-х, могу еще 100, 200 человек в пример поставить. Приведи свой пример «большинства». Или могу тебе другой пример привести Неймар, винисиус, Эндрик - постоянно плачут.
0
0
0
Ответ Madhamish
Его слив в угоду бесполезному Коутинью был началом конца той Барселоны. Этот человек придавал команде баланса, на фоне лентяев Суареса и Ракитича. Даже если бы Бармалей поджог Камп-Ноу, он бы не причинил Барсе худшего вреда, чем купив за оверпрайс бесполезного днаря Коутиньо и заменив им Паулиньо. .
Вроде всё верно написал. Но назвать Ракитича лентяем - это прямо круто, ничего не скажешь)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий