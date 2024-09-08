«Ювентус» и «Интер» хотят подписать форварда «Лилля» Дэвида. «Атлетико», «Наполи», «Рома» и «Вилла» интересовались им летом, но игрок просил слишком много денег (Маттео Моретто)

Топ-клубы Италии претендуют на Джонатана Дэвида.

Football Italia со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто сообщает, что летом приобрести форварда « » хотели « » и « », а также «Астон Вилла» и « », однако договориться и с французским клубом, и с агентом футболиста не удалось. Сторона игрока запрашивала высокую зарплату и крупные бонусы – это, вероятно, одна из причин того, что Дэвид остался в нынешней команде.

Ожидается, что нападающий сборной Канады в 2025 году станет свободным агентом. « » и «Интер» планируют дождаться января и тогда уже, вероятно, предложить форварду присоединиться к ним.

В прошлом сезоне Дэвид забил 19 голов в 34 матчах в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.