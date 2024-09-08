«Ювентус» и «Интер» хотят подписать форварда «Лилля» Дэвида. «Атлетико», «Наполи», «Рома» и «Вилла» интересовались им летом, но игрок просил слишком много денег (Маттео Моретто)

Теги Лилль Интер Рома Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Джонатан Дэвид Футбол

Топ-клубы Италии претендуют на Джонатана Дэвида.

Football Italia со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто сообщает, что летом приобрести форварда «Лилля» хотели «Наполи» и «Рома», а также «Астон Вилла» и «Атлетико», однако договориться и с французским клубом, и с агентом футболиста не удалось. Сторона игрока запрашивала высокую зарплату и крупные бонусы – это, вероятно, одна из причин того, что Дэвид остался в нынешней команде.

Ожидается, что нападающий сборной Канады в 2025 году станет свободным агентом. «Ювентус» и «Интер» планируют дождаться января и тогда уже, вероятно, предложить форварду присоединиться к ним.

В прошлом сезоне Дэвид забил 19 голов в 34 матчах в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Отличный игрок, пора на повышение
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Милан мог его летом подписать по невысокой цене, особенно учитывая хорошие отношения между клубами. Но пришёл великий физрук и заявил, что Дэвид ему не подходит по стилю.
Правда теперь под самим физруком кресло во всю трясется...
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Ответ KGBeast
Милан мог его летом подписать по невысокой цене, особенно учитывая хорошие отношения между клубами. Но пришёл великий физрук и заявил, что Дэвид ему не подходит по стилю. Правда теперь под самим физруком кресло во всю трясется...
Он же в потолок зарплат Милана не вписывался
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