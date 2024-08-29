Лукаку – в «Наполи». За него заплатили уже 370 млн: оторвался от Роналду и приблизился к Неймару

Ромелу Лукаку перешел в третью итальянскую команду: после «Интера» и «Ромы» бельгиец воссоединился с Антонио Конте в «Наполи».

На этот раз не аренда из «Челси», а полноценная продажа. Фабрицио Романо сообщает о фиксированных 30 млн евро и бонусах на сумму 15 млн.

А это значит, что Лукаку сократил отставание от Неймара в гонке футболистов с самой большой суммой трансферов за карьеру.

● Лукаку несколько лет лидировал в топе, но переезд Неймара в Саудовскую Аравию изменил расклад. Бразилец впереди с тремя трансферами, Ромелу же потребовалось девять.

При этом бельгиец единственный, кто навязывает конкуренцию Нею. Криштиану Роналду, Усман Дембеле и Альваро Мората отстали прилично, хотя и перевалили за 200+ млн евро.

● Топ-10 по данным Transfermarkt замыкают Маттейс де Лигт (197,5 млн евро), Жоау Феликс (190,2), Антуан Гризманн (182), Филиппе Коутиньо (180,3) и Килиан Мбаппе (180).

● Лукаку перешел уже в восьмой клуб. При этом в «Челси» и «Интере» у него было по два захода.

Получится стать своим в «Наполи»?

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Фото: x.com/SSCNapoli