Галлас о нападающих: «Холанд – лучший в мире сейчас. У меня было много сложных соперников – Криштиану, Месси, Анри, Дрогба – но самой большой угрозой был Роналдо»

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Вильям Галлас поделился мнением о лучших нападающих.

– Кто сейчас лучший нападающий на планете? Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд?

– Хотя Килиан Мбаппе начал забивать за «Реал Мадрид», Эрлинг Холанд – лучший нападающий в мире.

– Какой нападающий доставил вам наибольшие трудности в карьере?

– За мою карьеру у меня было много сложных соперников, включая Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Тьерри Анри и Дидье Дрогба, но самой большой угрозой был Роналдо.

Мы играли против Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира 2006 года, и поскольку некоторые из нашей команды играли против них раньше, мы спросили их, чего стоит ожидать. Я говорил с Франком Лебефом и Марселем Десайи о чемпионате мира 1998 года и о том, как его опекать, но они оба сказали, что стоит забыть об этом. Он был настолько быстр в своих движениях, что если подойти слишком близко, мяч просто исчезнет, так что я уже представлял, какой это будет вызов.

Он легенда игры, но нам удалось победить и сохранить ворота сухими. Я был настолько сосредоточен перед той игрой, что скажу, что играть против него было моим самым большим вызовом, – отметил экс-защитник сборной Франции, «Челси» и «Арсенала» в интервью Gambling Zone.

9 комментариев
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Футболисты, игравшие против всей троицы Роналдо - Лео - Криш, сильнейшим чаще называют Зубастика
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Ответ morphvirg
Роналдо в прайме по уровню близок к праймовому Месси. В плане дриблинга-точно.
Роналдо в прайме на голову сильнее Месси, а в плане дриблинга даже не в прайме сильнее
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Да Роналдо к тому времени уже без пяти минут пенсионер был
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При всём уважении к Роналдо, но именно в той игре он играл ужасно, медленно и беззубо. Как и вся Бразилия
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Ответ Moscwow
Роналдо в прайме на голову сильнее Месси, а в плане дриблинга даже не в прайме сильнее
Дриблинг у Роналдо волшебный, конечно.Его гол Спартаку во 2-м матче-шик. Но передачи у Месси, думаю, получше все-таки.
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