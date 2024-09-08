Галлас о нападающих: «Холанд – лучший в мире сейчас. У меня было много сложных соперников – Криштиану, Месси, Анри, Дрогба – но самой большой угрозой был Роналдо»
Вильям Галлас поделился мнением о лучших нападающих.
– Кто сейчас лучший нападающий на планете? Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд?
– Хотя Килиан Мбаппе начал забивать за «Реал Мадрид», Эрлинг Холанд – лучший нападающий в мире.
– Какой нападающий доставил вам наибольшие трудности в карьере?
– За мою карьеру у меня было много сложных соперников, включая Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Тьерри Анри и Дидье Дрогба, но самой большой угрозой был Роналдо.
Мы играли против Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира 2006 года, и поскольку некоторые из нашей команды играли против них раньше, мы спросили их, чего стоит ожидать. Я говорил с Франком Лебефом и Марселем Десайи о чемпионате мира 1998 года и о том, как его опекать, но они оба сказали, что стоит забыть об этом. Он был настолько быстр в своих движениях, что если подойти слишком близко, мяч просто исчезнет, так что я уже представлял, какой это будет вызов.
Он легенда игры, но нам удалось победить и сохранить ворота сухими. Я был настолько сосредоточен перед той игрой, что скажу, что играть против него было моим самым большим вызовом, – отметил экс-защитник сборной Франции, «Челси» и «Арсенала» в интервью Gambling Zone.