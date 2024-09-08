Рабьо не хочет играть в Турции и Саудовской Аравии. 29-летний хавбек нацелен на топ-5 лиг Европы

Теги Ювентус серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Адриен Рабьо Фабрицио Романо Футбол

Адриен Рабьо намерен продолжить карьеру в Европе.

В июле 29-летний полузащитник покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что француз отклонил новое предложение туринцев и отказал «Милану». Также Рабьо не согласился перейти в «Галатасарай» и другие топ-клубы Турции.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, как и в случае с Турцией, в настоящее время футболист не планирует принимать никаких предложений от клубов из Саудовской Аравии. В приоритете игрока остаются топ-5 европейских лиг.

В прошлом сезоне хавбек сборной Франции провел 31 матч в Серии А и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»

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14 комментариев
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Пусть Де Хеа позвонит, спросит в каком спортзале тот форму в течение года поддерживал. Следующим летом условный Ренн будет за радость
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С такими запросами как у мамы Рабьо, в качестве подписного бонуса он может получить разве что губозакаточный ключ от клубов в Европе.
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Игрок чуть выше среднего, а запросы у него в пределах космоса
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Ответ Антонио Мартынов
У него есть плюс, что можно дозаявить как свободного агента. Травмы или проблемы с составом могут заставить клубы пойти на условия
У него есть и минус - он не топ-футболист ждать предложений от клубов лучше, чем Юве и Милан - глупо
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Рабио жениться надо. А то маманя доведёт его до цугундера. Клин клином надо вышибать))
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Ответ Woolrich
Игрок чуть выше среднего, а запросы у него в пределах космоса
Ну всё равно хороший игрок, ему бы сделать доброе дело по отношению к маме и купить ей большой салон красоты во Франции или где она захочет, чтобы она не лезла в финансовый дела его карьеры. Складывается ощущение, что его мама соревнуется с мамой Мбаппе, кто больше выбьет контракт и заработает денег.
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Ответ Папа Футбола
С такими запросами как у мамы Рабьо, в качестве подписного бонуса он может получить разве что губозакаточный ключ от клубов в Европе.
У него есть плюс, что можно дозаявить как свободного агента. Травмы или проблемы с составом могут заставить клубы пойти на условия
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Рабьо и его мама неправильно ведут маркетинг. Им надо сразу отобрать клуб, куда хочет сын, и силой навязать контракт с желаемой зп и бонусами.)
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Ответ Папа Футбола
С такими запросами как у мамы Рабьо, в качестве подписного бонуса он может получить разве что губозакаточный ключ от клубов в Европе.
Мбаппе нашел себе Переца с 150 млн бонуса и Рабьо найдет))
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Ответ Денис Домецкий
Дружище какой чуть выше среднего он за карьеру не когда не забивал больше 8 мячей
так он же восьмерка, а не нападающий
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Ответ Денис Домецкий
Дружище какой чуть выше среднего он за карьеру не когда не забивал больше 8 мячей
Он и не напад
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