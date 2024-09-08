Рабьо не хочет играть в Турции и Саудовской Аравии. 29-летний хавбек нацелен на топ-5 лиг Европы

Адриен Рабьо намерен продолжить карьеру в Европе.

В июле 29-летний полузащитник покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что француз отклонил новое предложение туринцев и отказал «Милану». Также Рабьо не согласился перейти в « » и другие топ-клубы Турции.

По информации инсайдера , как и в случае с Турцией, в настоящее время футболист не планирует принимать никаких предложений от клубов из Саудовской Аравии. В приоритете игрока остаются топ-5 европейских лиг.

В прошлом сезоне хавбек сборной Франции провел 31 матч в Серии А и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»