Рабьо не хочет играть в Турции и Саудовской Аравии. 29-летний хавбек нацелен на топ-5 лиг Европы
Адриен Рабьо намерен продолжить карьеру в Европе.
В июле 29-летний полузащитник покинул «Ювентус» в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что француз отклонил новое предложение туринцев и отказал «Милану». Также Рабьо не согласился перейти в «Галатасарай» и другие топ-клубы Турции.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, как и в случае с Турцией, в настоящее время футболист не планирует принимать никаких предложений от клубов из Саудовской Аравии. В приоритете игрока остаются топ-5 европейских лиг.
В прошлом сезоне хавбек сборной Франции провел 31 матч в Серии А и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Рабьо хочет 15 млн евро за подписание контракта, комиссионные для мамы-агента и зарплату 10 млн евро в год. Хавбек отклонил предложения «Юве», «Милана» и «Галатасарая»