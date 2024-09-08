«Локомотив» показал 4-ю форму: темно-синюю с паттерном из рельсов, освещенных красными и зелеными бликами. Она символизирует «связь времен и движение вперед»

«Локомотив» представил четвертый комплект формы на сезон-2024/25.

«Эта форма соединяет в себе элементы клубной истории и современности, символизируя неразрывную связь времен и постоянное движение вперед.



Съемка формы прошла на перроне пригородных электропоездов Казанского вокзала – знаковом месте, откуда начался путь нашего клуба. Именно здесь, на Московско-Казанской железной дороге, в 1923 году была основана команда КОР (Клуб имени Октябрьской Революции), которая стала прародителем «Локомотива». Казанский вокзал остается важной точкой на карте болельщиков, которые отправляются отсюда на выездные матчи, поддерживая команду в любой точке России.



Темно-синий комплект формы отсылает к далеким истокам клуба, когда в таких цветах выступал КОР, а также напоминает о второй победе в Кубке СССР в 1957 году. Паттерн из рельсов, освещенных красными и зелеными бликами, символизирует нашу железнодорожную и клубную идентичность. На воротнике формы размещен символ «колесо с крыльями» – знак, который знаком большой части болельщиков «Локомотива».



Эмблема на форме – это футуристичный логотип 1993 года, который украшал майки команды как в советское, так и в российское время. Этот символ также сопровождал «Локомотив» в первом еврокубковом матче.



Четвертая форма сезона-2024/25 объединяет наши корни, символизирует движение вперед и отражает путь, пройденный клубом», – говорится на сайте «Локомотива».