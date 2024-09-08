«Локомотив» показал 4-ю форму: темно-синюю с паттерном из рельсов, освещенных красными и зелеными бликами. Она символизирует «связь времен и движение вперед»

Теги Локомотив премьер-лига Россия игровая форма стиль Футбол

«Локомотив» представил четвертый комплект формы на сезон-2024/25.

«Эта форма соединяет в себе элементы клубной истории и современности, символизируя неразрывную связь времен и постоянное движение вперед.

Съемка формы прошла на перроне пригородных электропоездов Казанского вокзала – знаковом месте, откуда начался путь нашего клуба. Именно здесь, на Московско-Казанской железной дороге, в 1923 году была основана команда КОР (Клуб имени Октябрьской Революции), которая стала прародителем «Локомотива». Казанский вокзал остается важной точкой на карте болельщиков, которые отправляются отсюда на выездные матчи, поддерживая команду в любой точке России.

Темно-синий комплект формы отсылает к далеким истокам клуба, когда в таких цветах выступал КОР, а также напоминает о второй победе в Кубке СССР в 1957 году. Паттерн из рельсов, освещенных красными и зелеными бликами, символизирует нашу железнодорожную и клубную идентичность. На воротнике формы размещен символ «колесо с крыльями» – знак, который знаком большой части болельщиков «Локомотива».

Эмблема на форме – это футуристичный логотип 1993 года, который украшал майки команды как в советское, так и в российское время. Этот символ также сопровождал «Локомотив» в первом еврокубковом матче.

Четвертая форма сезона-2024/25 объединяет наши корни, символизирует движение вперед и отражает путь, пройденный клубом», – говорится на сайте «Локомотива».

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16 комментариев
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Получилась чёрная, эмблема бомба
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-4
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У Локо лучшие формы в этом сезоне👍🏻
Мнение стороннего болельщика
+19
-4
+15
Логи 1993 года очень современно выглядит! Как «модно» сейчас - минималистично
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Фига себе!
Даже Стинга позвали на презентацию!
Уважаемо
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4 формы, но играть 90 процентов матчей будут в белой все равно
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Ответ wadwill13
Зачем 4 разных формы на сезон???? Научитесь зарабатывать на рекламе, научитесь работать со зрителями. Неужели трудно нанять нужных людей которые будут рекламировать команду а не 4 комплекта продавать 1 человеку, лучше продать пяти людям 1-2 комплекта. Любой маркетолог скажет что продать 1 внешний вид гораздо легче чем три разных одного производителя... а потом они сидят и думают посему доходы нп поднимаются... потомумчто на руководящих должностях сидят кумовья, сыновья, друзья вместо квалифицированных специалистов которые разбираются и являются ассами в своих направлениях.
Ассами? Типа от слова ass? Круто!
+1
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+1
Зачем 4 разных формы на сезон???? Научитесь зарабатывать на рекламе, научитесь работать со зрителями. Неужели трудно нанять нужных людей которые будут рекламировать команду а не 4 комплекта продавать 1 человеку, лучше продать пяти людям 1-2 комплекта. Любой маркетолог скажет что продать 1 внешний вид гораздо легче чем три разных одного производителя... а потом они сидят и думают посему доходы нп поднимаются... потомумчто на руководящих должностях сидят кумовья, сыновья, друзья вместо квалифицированных специалистов которые разбираются и являются ассами в своих направлениях.
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В 4 форме когда играют? Или просто показыаают?
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Цвет классный, а эмблема выглядит современно, хоть оставляй! У Локо в этом сезоне одна форма круче другой.
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Что за прикол типа в пижаме и футболке? Локо же никогда не был колхозом.
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Стоит признать формы у Локо в этом сезоне очень стильные! Молодцы. Да и презентации клёвые
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Фига себе! Даже Стинга позвали на презентацию! Уважаемо
Со смартфона показалось, что это динамовский гендир Пивоваров.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Фига себе! Даже Стинга позвали на презентацию! Уважаемо
Постарел старина,время никого не щадит)
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