Хавбек «Рубина» Безруков завел телеграм-канал «Безруков | Не Актер»

Руслан Безруков завел телеграм-канал.

Канал полузащитника «Рубина» под названием «Безруков | Не Актер» на момент написания новости насчитывает 1 103 участника.

«Всем привет! На связи Руслан Безруков

Добро пожаловать в мой Telegram-канал, в котором я буду рассказывать больше о своей жизни и жизни команды, делиться мыслями и общаться с вами

Подписываемся!» – написал Безруков.

В прошлом сезоне после победы над «Зенитом» хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Впоследствии комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на три месяца и оштрафовал на сто тысяч рублей. Кроме того, Генпрокуратура РФ начала проверку слов футболиста после обращения депутата Николая Новичкова.

Фото: t.me/bezrukov23/3