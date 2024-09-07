Хавбек «Рубина» Безруков завел телеграм-канал «Безруков | Не Актер»

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Руслан Безруков завел телеграм-канал.

Канал полузащитника «Рубина» под названием «Безруков | Не Актер» на момент написания новости насчитывает 1 103 участника. 

«Всем привет! На связи Руслан Безруков

Добро пожаловать в мой Telegram-канал, в котором я буду рассказывать больше о своей жизни и жизни команды, делиться мыслями и общаться с вами

Подписываемся!» – написал Безруков.

В прошлом сезоне после победы над «Зенитом» хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Впоследствии комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на три месяца и оштрафовал на сто тысяч рублей. Кроме того, Генпрокуратура РФ начала проверку слов футболиста после обращения депутата Николая Новичкова.

Фото: t.me/bezrukov23/3

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3 комментария
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Безруков | Спасибо, что не актёр
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Не актер, но жгу глаголом!
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