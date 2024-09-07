Команда Блашчиковского победила команду Пишчека в прощальном матче футболистов за «Боруссию» – 5:4. Клопп был тренером, Хуммельса тоже чествовали

Теги Боруссия Дортмунд Мохамед Зидан Роман Вайденфеллер Нури Шахин Нельсон Вальдес Рома бундеслига Германия Юрген Клопп серия А Италия болельщики Сократис Папастатопулос Якуб Блашчиковски Невен Суботич Лукаш Пишчек Сигнал Идуна Парк Матс Хуммельс Марсель Шмельцер Кевин Гросскройц Генрих Мхитарян Камиль Гросицки Юлиан Брандт Футбол

Якуб Блашчиковски и Лукаш Пишчек сыграли прощальный матч за «Боруссию» Дортмунд.

Команда Блашчиковского, возглавляемая Юргеном Клоппом, обыграла команду Пишчека со счетом 5:4 в прощальном матче футболистов за «Боруссию» Дортмунд. На игре присутствовали 81 365 зрителей.

В составе команды Блашчиковского среди прочих были такие футболисты, как Роман ВайденфеллерМатс ХуммельсНевен Суботич, Кевин Гросскройц, Камиль ГросицкиМохамед Зидан, Нельсон Вальдес.

В команде Пишчека среди прочих сыграли Марсель Шмельцер, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин, Юлиан Брандт, Генрих Мхитарян. Руководил ими Петер Кравец.

Блашчиковски и Пишчек покинули поле на 89-й минуте под овации болельщиков на «Сигнал Идуна Парк». 

Зрители также устроили чествование Матсу Хуммельсу, покинувшему клуб этим летом после истечения контракта. Он был заменен в середине первого тайма и сделал прощальный круг.

Фото: bvb.de

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Легенды Дортмунда!
+3
0
+3
Читал где то, что во времена совместной игры трех поляков за Боруссию, все трое не общались друг с другом. Речь об этих двух и Левандовском. Хорошо что сейчас видимо хорошо дружат)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий