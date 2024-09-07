Команда Блашчиковского победила команду Пишчека в прощальном матче футболистов за «Боруссию» – 5:4. Клопп был тренером, Хуммельса тоже чествовали
Якуб Блашчиковски и Лукаш Пишчек сыграли прощальный матч за «Боруссию» Дортмунд.
Команда Блашчиковского, возглавляемая Юргеном Клоппом, обыграла команду Пишчека со счетом 5:4 в прощальном матче футболистов за «Боруссию» Дортмунд. На игре присутствовали 81 365 зрителей.
В составе команды Блашчиковского среди прочих были такие футболисты, как Роман Вайденфеллер, Матс Хуммельс, Невен Суботич, Кевин Гросскройц, Камиль Гросицки, Мохамед Зидан, Нельсон Вальдес.
В команде Пишчека среди прочих сыграли Марсель Шмельцер, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин, Юлиан Брандт, Генрих Мхитарян. Руководил ими Петер Кравец.
Блашчиковски и Пишчек покинули поле на 89-й минуте под овации болельщиков на «Сигнал Идуна Парк».
Зрители также устроили чествование Матсу Хуммельсу, покинувшему клуб этим летом после истечения контракта. Он был заменен в середине первого тайма и сделал прощальный круг.
Фото: bvb.de