Команда Блашчиковского победила команду Пишчека в прощальном матче футболистов за «Боруссию» – 5:4. Клопп был тренером, Хуммельса тоже чествовали

Якуб Блашчиковски и Лукаш Пишчек сыграли прощальный матч за «Боруссию» Дортмунд.

Команда Блашчиковского, возглавляемая , обыграла команду Пишчека со счетом 5:4 в прощальном матче футболистов за « » Дортмунд. На игре присутствовали 81 365 зрителей.

В составе команды Блашчиковского среди прочих были такие футболисты, как , , , , , , .

В команде среди прочих сыграли , , , , . Руководил ими Петер Кравец.

Блашчиковски и Пишчек покинули поле на 89-й минуте под овации болельщиков на « ».

Зрители также устроили чествование Матсу Хуммельсу, покинувшему клуб этим летом после истечения контракта. Он был заменен в середине первого тайма и сделал прощальный круг.

Фото: bvb.de