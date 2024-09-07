Кейн о сборной Англии: «Мы можем извлечь из этого лета много позитива и попытаться стать лучше. Я еще больше мотивирован, чтобы вернуться и добиться другого результата»
Харри Кейн высказался о мотивации в сборной после поражения в финале Евро-2024.
В решающем матче турнира англичане уступили Испании со счетом 1:2.
«Не полностью справившись с этим, вы двигаетесь дальше, смотрите на личные аспекты, которые можно улучшить, и пытаетесь реализовать это в новом сезоне.
Как команда, мы можем извлечь из этого лета много позитива, и особенно много из последних четырех лет. Но в конечном итоге дело в улучшении, и есть области, которые мы можем улучшить. Особенно, если оглядываться на матчи этого лета.
Теперь мы как игроки должны попытаться стать лучше. Сентябрьские матчи и следующие несколько сборов дают прекрасную возможность это сделать.
Каждое поражение по-своему уникально. Это тяжело. Когда вы так близки к достижению одной из вершин вашей международной карьеры, и ее вот так отнимают, это действительно нелегко. Но в конечном итоге жизнь продолжается, вам нужно двигаться дальше, вставать и идти снова.
Что касается меня, это просто делает меня еще более мотивированным, разжигает во мне огонь, чтобы попытаться снова вернуться туда или на чемпионат мира и на этот раз добиться другого результата», – заявил капитан сборной Англии.
Сегодня команда под руководством Ли Карсли сыграет с Ирландией в 1-м туре Лиги наций.